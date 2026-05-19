RETRO RÁDIÓ

Felesége szülinapján feladta 4 éven át tartó küzdelmet a rákkal a sportlegenda

Hatvanegy éves korában hunyt el Scott Hastings. Klubja így emlékezett meg a sportlegenda tiszteletére.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.19. 07:00
scott hastings rák rögbis

Scott Hastings sportlegenda 61 éves korában elhunyt. A skót, valamint a British and Irish Lions játékosa a rákkezelés szövődményei miatt vesztette életét, épp felesége születésnapján. A rögbi-legenda, Scott Hastings négyéves rákos betegség után adta fel a küzdelmet. 

sportlegenda
Egykori felesége születésnapján hunyt el a sportlegenda / Fotó: GettyImages

Egykori felesége születésnapján hunyt el a sportlegenda

Skócia legtöbb válogatottsággal rendelkező középpályása, Hastings nem-Hodgkin-limfóma, egy fehérvérsejteket érintő rákbetegség miatt kapott kezelést.

„Corey és Kerry-Anne Hastings szomorúan tájékoztatják Önöket, hogy Scott, a skót és a British & Irish Lions középpályása, május 17-én, vasárnap reggel békésen, családja körében hunyt el” – áll a skót rögbi szövetség által közzétett, Hastings gyermekei által kiadott nyilatkozatban.

„Ez egyben elhunyt felesége, Jenny születésnapját is jelentette, ami szavaknál is hangosabban jelzi, hogy ő már biztonságban van, szeretett Jennyje mellett. Scott rákkezelésen esett át, és a szövődmények miatt állapota rendkívül gyorsan romlott. A Western General Hospital intenzív osztályának hihetetlen csapatának minden erőfeszítése ellenére békésen és fájdalommentesen hunyt el. A család kéri, hogy hagyjanak nekik időt a feldolgozásra és az erejük összeszedésére, valamint kérik, hogy tiszteletben tartsák magánéletüket.”

Felesége, Jenny 2024-ben, két évtizedes mentális egészségügyi problémákkal való küzdelem után eltűnt, miközben úszott egyet az edinburgh-i Wardie Bay-ben. Jenny holttestét 2024. szeptember 7-én – a pár házassági évfordulóján – találták meg. Felesége halála után, Hastingsnek a Wardie Bay-be tett látogatások jelentettek vigaszt, miután 45 éven át éltek együtt.

Hastings a skót válogatott történetének legtöbb válogatottsággal rendelkező középső játékosa volt, 1990-ben a skót válogatottal megnyerte a Grand Slamet, és kulcsszerepet játszott az Anglia elleni győzelemben -írja a Daily Mail. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu