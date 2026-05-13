Sokkoló éjszakai terepszemle Józsefvárosban: drogosok, hajléktalanok és rettegő lakók
A Teleki tér, a Kálvária tér és a Szeszgyár utca környékén elveszett a közbiztonság. Józsefváros Fideszes önkormányzati képviselője folytatja a harcot a kerületért, és most terepszemlét is tartott.
Autókban alvó emberek, drogos gócpontok, közterületi vécéként használt bevásárlókosár és rettegő lakók: sokkoló képet fest Józsefváros éjszakai állapotáról az a terepszemle, amelyet az Orczy negyed Fideszes önkormányzati képviselője, Kozma Lajos, valamint Fehér István és Zsiga Ottó tartott a Teleki tér, a Kálvária tér és a Szeszgyár utca környékén. A helyiek szerint egyre rosszabb a közbiztonság, miközben a frissen létrehozott rendészet jelenlétét sokan nem is érzik.
Józsefvárosnak több biztonságra és kevesebb drogra van szüksége
– ezzel az üzenettel indult esti terepszemlére Kozma Lajos. A sok panasz után személyesen járták körbe a környéket, hogy a saját szemükkel lássák, milyen állapotok uralkodnak a közterületeken az esti órákban.
A bejárás során a Teleki tér, a Kálvária tér, a Szeszgyár utca és a környező lakótelep került fókuszba. A cél egyértelmű volt: meghallgatni a lakókat és feltérképezni azokat a problémákat, amelyek miatt sokan már sötétedés után nem érzik magukat biztonságban saját környezetükben.
A terepszemlén több olyan autóra is felfigyeltek, amely láthatóan hosszú ideje ugyanazon a helyen áll. A környékbeliek szerint időnként emberek szállnak ki és be ezekből a járművekből, de nem tudni pontosan, hogy életvitelszerűen laknak-e bennük vagy csak időszakosan használják azokat.
A látvány azonban önmagáért beszélt: elfüggönyözött ablakok, takarók, ételmaradékok és berendezett belső terek utalnak arra, hogy egyes járművek akár ideiglenes otthonként is szolgálhatnak.
A helyiek több megdöbbentő történetet is elmeséltek. Az egyik szerint valaki egy közeli boltból elvitt bevásárlókosárba végezte el a dolgát. A bejáráson résztvevők egyetértettek abban, hogy tragikus, amit az esti utcákon tapasztaltak. A terepszemle során hajléktalanokkal is beszélgettek, egyikük indulatosan reagált a lakók panaszaira.
Ha nem tetszik nekik, hogy itt vagyunk, akkor vegyenek nekem egy lakást!
– mondta a férfi a téren.
Egy másik utcán élő ember arról beszélt, hogy rendszeresen lát durva, sokszor félelmetes jeleneteket éjszakánként.
Nem értem, miért vannak kamerák, ha ezeket nem akadályozzák meg
– fogalmazott.
Az újonnan megalakult rendészet jelenlétéről is kérdezték az utcán élőket, de többen azt mondták, hogy ebből egyelőre keveset érzékelnek. A Szeszgyár utcában egy hajléktalan arról beszélt, hogy a környék régóta ismert gyülekezőhely.
Megszoktam, hogy itt sokan vannak, ez a központ
– mondta.
A lakók közben egyre hangosabban követelik a rendőri jelenlét erősítését. Egy kommentelő szerint a Kálvária téren, a Losonci téren, az Illés utcában és a Visi Imre utca környékén is rendszeresek a problémák.
A Visi Imre utcánál katasztrofális a helyzet. Csak járőröznie kéne rendszeresen a rendőrségnek
– írta.
Józsefváros a legveszélyesebb kerületek közé tartozik
A Fideszes önkormányzati képviselő szerint nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy a közterületek egy része egyre veszélyesebbé válik. Azt mondja: tovább folytatják az esti terepszemléket és a lakókkal való egyeztetéseket, mert a józsefvárosiaknak joguk van a nyugodt estékhez és a biztonságosabb környezethez.
