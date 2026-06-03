Újabb tömegbaleset, teljesen leállt itt a forgalom

Egymásba futott egy autóbusz és két kisteherautó Enyingen, a Rákóczi utcában, azaz a 64-es főúton, a Bocsor István utca közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, és áramtalanították az egyik járművet. A baleset helyszínén rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Több baleset is történt / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Autóbusznak ütközött egy személyautó Zalaegerszegen

Az út szélén álló, helyi járatú autóbusznak ütközött egy személyautó Zalaegerszeg újhegyi településrészén, az Újhegyi út és a Virág utca találkozásánál. A buszon négyen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A kisebb jármű áramtalanítására volt szükség, amelyet a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végeztek el.

Összeütközött két autó Biatorbágyon

Két gépkocsi ütközött össze Biatorbágyon, a Nagy utca és az Uray Géza út találkozásánál. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, amelyet a törökbálinti hivatásos tűzoltók szüntettek meg.

Egymásnak ütközött két autó a 442-es főúton

Összeütközött két személygépkocsi a 442-es főúton, Tiszaföldvár határában, a 24. és a 25. kilométer között. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Összeütközött két gépkocsi a 3216-os úton

Karambolozott egy személyautó és egy kisbusz a 3216-os út Abádszalók és Tiszabura közötti szakaszán, a 35. kilométer közelében. Az abádszalóki önkormányzati tűzoltók vonultak ki a balesethez. A raj áramtalanítja a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

















