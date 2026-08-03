Áttetsző ruhában mutatta meg új oldalát Pamela Anderson

A címlapfotózás alatt Pamela Anderson sminkje azonnal feltűnt, hiszen az 59 éves színésznő 2024 óta következetesen természetes arccal jelenik meg a vörös szőnyegen. Most azonban úgy döntött, hogy a különleges alkalom kedvéért visszanyúl ahhoz a fekete szemceruzához, amely a kilencvenes években szinte hozzátartozott a megjelenéséhez.

Pamela Anderson újra régi fényében tündökölt.

Fotó: AFP / Hans Lucas

Pamela Anderson sminkje egy régi korszakot idézett

Az elmúlt években nemcsak a sminkről mondott le egyre gyakrabban, hanem a korábbi, csillogó és merész ruháit is elegáns szabású, illetve egyszerű pamut darabokra cserélte. A címlap kedvéért viszont engedett a játékosabb oldalának, miközben a sminkje efzúttal is visszafogott maradt.

Pamela Anderson sminkje nem a régi, erősen glamúros hatást hozta vissza, csupán finom részletekkel változtatta meg a megszokott összképet. A fekete szemceruza mégis azonnal felidézte azt az időszakot, amikor ez a hangsúlyos szemfestés a stílusának állandó része volt.



Az áttetsző ruha szinte beleolvadt a bőrébe

A fotósorozat egyik képén Pamela Anderson egy testszínű, áttetsző pántos ruha mellett döntött. Az anyagra stratégiai helyeken csillogó részletek kerültek, az árnyalat pedig szinte teljesen beleolvadt a bőrtónusába. A megjelenést több karkötővel és elegáns magas sarkú cipővel egészítették ki.



Az úgynevezett meztelen ruha nem új jelenség. Kate Moss már 1993-ban is viselt hasonlóan áttetsző darabot, a trend pedig 2025-ben kapott új lendületet, amikor Margot Robbie egy londoni filmpremieren választott ilyen ruhát. Ezután egyre több híresség jelent meg olyan szabásban, amely azt az illúziót kelti, mintha alig viselnének valamit.

Forrás és készítési mód

Eredeti szerző: Laura Sutcliffe

Eredeti cikk: Pamela Anderson drops her famous natural look for dramatic 'naked' dress and eyeliner

Forrás: HELLO! Magazine, https://www.hellomagazine.com/fashion/celebrity-style/916144/pamela-anderson-drops-her-famous-natural-look-naked-dress-and-eyeliner/

Ez a cikk külföldi forrásban közölt információk alapján, AI-támogatással készült önálló magyar szerkesztőségi feldolgozás. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.