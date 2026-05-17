Ők lehetnek az új sztárpár? Pamela Anderson és Tom Cruise között izzik a levegő

Pamela Anderson ismét a szerelmi életével került a figyelem középpontjába, miután egyre több pletyka kering arról, hogy közelebb kerülhetett Tom Cruise-hoz. A bennfentesek szerint a két világsztár között „egyértelmű szikra” alakult ki, és Pamela most újra készen áll arra, hogy helyet adjon a szerelemnek az életében.

Újra rátalálhat a szerelem Pamela Andersonra

Az 58 éves színésznő az elmúlt években látványos szakmai visszatérést produkált, a fordulópontot állítólag Az utolsó táncosnő jelentette, amelyben nyújtott alakítása teljesen lenyűgözte Tom Cruise-t is.

Egy bennfentes szerint a színész egészen új oldaláról ismerhette meg Andersont. „A filmnek köszönhetően az emberek teljesen más szemmel kezdtek nézni rá, köztük Tom is” – állította a forrás. A pletykák szerint a két sztár azóta folyamatos kapcsolatban van, és többen is észrevették a köztük lévő különleges kémiát.

Anderson szerelmi élete az utóbbi időben amúgy is a figyelem középpontjában állt. Nemrég a Liam Neesonnal való románcáról cikkezett a sajtó. A rajongók gyorsan kiszúrták a köztük lévő kémiát, Pamela Anderson pedig később elismerte, hogy rövid ideig valóban romantikus kapcsolat alakult ki köztük a forgatás után.

Bár a kapcsolat nem tartott sokáig, a színésznő akkor úgy fogalmazott, hogy Liam Neeson mindig fontos része marad az életének. Most azonban úgy tűnik, új fejezet kezdődhet számára és sokak szerint Tom Cruise lehet az a férfi, aki ismét elrabolhatja a Baywatch egykori bombázójának szívét.

Cruise-t egyébként legutóbb Ana de Armasszal hozták hírbe, ám a pletykák szerint kapcsolatuk tavaly véget ért, miután a színésznő túl gyorsnak érezte a románc alakulását - írja a Page Six.