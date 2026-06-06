RETRO RÁDIÓ

„Annyit kérek, hogy szorítsatok nekem” – fontos mérföldkőhöz érkezik pillangóbőrű Flórián

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Fontos dologra kérte az embereket a pillangóbőrrel küzdő fiú. Az orvosok csak néhány hetet jósoltak neki, most az érettségire készül.

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Szerző: KN
Létrehozva: 2026.06.06. 20:00
érettségi pillangóbőr Vass Flórián

Hatalmas mérföldkő előtt áll Vass Flórián. A súlyos, gyógyíthatatlan bőrbetegséggel, az úgynevezett pillangóbőrrel élő fiú hamarosan életének egyik legfontosabb megmérettetésén vesz részt: június közepén érettségizik. A sokak számára példaképpé vált fiú most minden erejével a felkészülésre koncentrál.

érettségi
Bőrbeteg Flórián az érettségire készül / Fotó: Metropol

„Elérkeztem az érettségi kapujába”

Flóriánnak az orvosok mindössze néhány hetet jósoltak, ő azonban rácáfolt minden várakozásra. Ma már közel 200 ezer ember követi a TikTok-csatornáján és több millió lájkot kap a videóira, rengeteg embert motivál. Flórián bőre rendkívül sérülékeny, egy apró érintés, vagy súrlódás is fájdalmas sebeket okozhat. A betegsége miatt az ujjai sem fejlődtek ki megfelelően, ezért nem tud tollal, vagy ceruzával írni. Emiatt az idei érettségin számára speciális feltételeket biztosítanak és csak szóbeli vizsgát kell tennie.

Minden a legnagyobb rendben van velem, az egészségemmel is, viszont elérkeztem az érettségi kapujába. Június 16-án érettségizem, úgyhogy most minden energiámat a tanulásba fektetem, amit tudok. Még a matektételeket is ki kell dolgoznom. Annyit kérek, hogy szorítsatok nekem

 – mondta Flórián.

A pillangóbőrrel küzdő fiú egy időre háttérbe szorította a közösségi médiás tartalmait is, hogy a tanulásra koncentrálhasson. Követőinek azonban megígérte, hogy amint túl lesz az érettségin, ismét aktívabb lesz. Visszatérnek a népszerű élő DJ-közvetítések, a motiváló videók és az edzős tartalmak is.

Tervei szerint még egy évet az informatikai gimnáziumban tölt, hogy informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusi végzettséget szerezzen. Emellett nagy álma, hogy a zenében építsen karriert. A DJ-pult mögött már most is magabiztosan mozog és lépésről lépésre építi a jövőjét. 

@floriantheebguy

Life update | Lassan vége az érettséginek, és jönnek a liveok, videók🙌🏻🙏🏻

♬ original sound - Flórián | DJ FLOWresz

 

 

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