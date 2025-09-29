„Eszméletlen jó buli volt” - Budapesten léphetett fel a pillangóbőrrel küzdő Flórián

Vass Flórián idén nyáron döntött úgy, hogy megvalósítja a gyerekkori álmát: vásárolt egy DJ pultot és elkezdett gyakorolni. A ritka bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzdő fiú annyira befutott, hogy sorra kapja a felkéréseket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkányon élő Flórián, művésznevén „DJ FLOWresz” most egy budapesti klubban játszhatott.

Vass Flórián a budapesti fellépésén Fotó: TikTok/floriantheebguy

Flórián nagyon örült a felkérésnek és habozást nélkül elvállalta. A súlyos bőrbetegsége sem állítja meg, a céljai elérésében. Bármely apró súrlódás fájó sebeket ejthet a bőrén, valamint nem fejlődtek ki az ujjai; mindezek ellenére ügyesen használja a DJ pultot. Hatalmas sikert aratott Budapesten.

Eszméletlen jó buli volt, örök élmény marad. Nagyon sokan voltak, és visszajelzések alapján mindenkinek tetszett

– számolt be a Metropolnak Flórián.



Flórián igazi példakép

Flórián szeretne jó példát mutatni és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.

Azt tanácsolom másoknak, hogy ne adják fel az álmaikat, és ha tehetik, mutassák meg a világnak azt, amiben tehetségesek

- tanácsolta a bőrbetegséggel küzdő fiú.

Flórián egy korábbi fellépésén Fotó: beküldött/ Katona Roland Henrik



Flóriánnak csak néhány hetet jósoltak

Flórián minden nehézség ellenére boldog, kiegyensúlyozott kamasz. Legfőbb motivációja édesanyja, Fontos Éva és a „TikTok-családja”.

Születésem után az orvosok csak néhány hetet jósoltak számomra. Szüleim az interneten találtak rá más, ugyanilyen betegséggel küzdő családokra, akiktől sok segítséget kaptak. Alapvetően mindig vannak nehézségek, illetve kudarcok, de ez a betegség megtanít kreatívnak lenni, és fejleszti a megoldóképességet

– mondta Flórián.