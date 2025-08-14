„Alig várom, és nagyon kíváncsi vagyok” – nagy dobásra készül a pillangóbőrrel küzdő Flórián

Megállíthatatlanul harcol az álmaiért Vass Flórián. A ritka bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzdő fiú imádja a zenét és a fejébe vette, hogy beletanul a DJ szakmába. Most valóra válik az álma, felkérték az első, nagy fellépésére.

Flórián a DJ-pult mögött Fotó: TikTok/floriantheebguy

Már gyerekkorában megmutatkozott, hogy van érzéke a zenéhez, ezért hároméves korában kapott egy játék DJ-pultot. Kihasználva a szünidőt, nyár elején vásárolt egy igazi DJ-pultot, majd szorgalmasan elkezdett gyakorolni. A kitartása odáig jutott, hogy nemrégiben egy balkányi edzőteremben keverhette élőben a zenét, most, augusztus 16-án pedig egy záhonyi Bowling Clubban lép fel. 20 órától kezd és két órán keresztül zenél majd.



Flórián rengeteget gyakorol

Flórián, aki a „DJ FLOWresz” művésznevet választotta magának, nagyon boldog, hogy felkérték és mindent bele szeretne adni az első, nagy fellépésébe. Kapott kölcsön egy komolyabb DJ-pultot, amit a fellépésén is használhat.

Gőzerővel gyakorlok, mert az első fellépés, az első benyomás lesz a legmeghatározóbb. Most kicsit izgulok, de majd a helyszínen biztos még jobban fogok. Alig várom és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyien és kik jönnek el és mit reagálnak a zenékre, amiket játszom majd

– mondta a Metropolnak Flórián, hozzátéve: „Mindenkit szeretettel várok, nagyon jó buli lesz, már ezt előre garantálom. Bele fogok adni mindent száztíz százalékosan.”

Flórián példaképpé vált

Flórián sokak példaképévé vált, hiszen a súlyos bőrbetegsége sem állítja meg a céljai elérésében. Ujjak nélkül is képes zenét keverni a DJ-pulton. Flórián szeretne jó példát mutatni és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.

Azt tanácsolom másoknak, hogy ne adják fel az álmaikat, és ha tehetik, mutassák meg a világnak azt, amiben tehetségesek

– mondta.