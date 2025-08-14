RETRO RÁDIÓ

„Alig várom, és nagyon kíváncsi vagyok” – nagy dobásra készül a pillangóbőrrel küzdő Flórián

Hatalmas álma valósul meg a pillangóbőrrel küzdő fiúnak. Flórián mindent belead, hogy elkápráztassa a közönségét.

Megosztás
Szerző: KN
Létrehozva: 2025.08.14. 13:30
Módosítva: 2025.08.14. 13:31
akaraterő bőrbetegség pillangóbőr küzdelem

Megállíthatatlanul harcol az álmaiért Vass Flórián. A ritka bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzdő fiú imádja a zenét és a fejébe vette, hogy beletanul a DJ szakmába. Most valóra válik az álma, felkérték az első, nagy fellépésére.  

Flórián
Flórián a DJ-pult mögött Fotó: TikTok/floriantheebguy

Már gyerekkorában megmutatkozott, hogy van érzéke a zenéhez, ezért hároméves korában kapott egy játék DJ-pultot. Kihasználva a szünidőt, nyár elején vásárolt egy igazi DJ-pultot, majd szorgalmasan elkezdett gyakorolni. A kitartása odáig jutott, hogy nemrégiben egy balkányi edzőteremben keverhette élőben a zenét, most, augusztus 16-án pedig egy záhonyi Bowling Clubban lép fel. 20 órától kezd és két órán keresztül zenél majd.


Flórián rengeteget gyakorol

Flórián, aki a „DJ FLOWresz” művésznevet választotta magának, nagyon boldog, hogy felkérték és mindent bele szeretne adni az első, nagy fellépésébe. Kapott kölcsön egy komolyabb DJ-pultot, amit a fellépésén is használhat.

Gőzerővel gyakorlok, mert az első fellépés, az első benyomás lesz a legmeghatározóbb. Most kicsit izgulok, de majd a helyszínen biztos még jobban fogok. Alig várom és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyien és kik jönnek el és mit reagálnak a zenékre, amiket játszom majd

 – mondta a Metropolnak Flórián, hozzátéve: „Mindenkit szeretettel várok, nagyon jó buli lesz, már ezt előre garantálom. Bele fogok adni mindent száztíz százalékosan.”

Flórián példaképpé vált 

Flórián sokak példaképévé vált, hiszen a súlyos bőrbetegsége sem állítja meg a céljai elérésében. Ujjak nélkül is képes zenét keverni a DJ-pulton. Flórián szeretne jó példát mutatni és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.

Azt tanácsolom másoknak, hogy ne adják fel az álmaikat, és ha tehetik, mutassák meg a világnak azt, amiben tehetségesek 

– mondta.

@metropol.napilap Valóra váltottuk a súlyos beteg Flórián álmát! #metropol #nekedbe #nekedbelegyen #edzés @gymsuleiman #florian #testépítés #legenda #gym #beteg #álom #dream #edző #példakép ♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu