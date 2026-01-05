Fontos döntést hozott Orbán Viktor: az ítéletidő miatt operatív törzset állított fel

A következő napokban a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint extrém időjárási körülmények várhatóak. A havazásra a mentők is fel vannak készülve.

Az extrém időjárási körülmények miatt Orbán Viktor felállította az operatív törzset

Fotó: Huszár Gábor/Mediaworks-archívum

Ahogy a kormány is. Orbán Viktor ugyanis úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az operatív törzs tagja: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai – írja a Magyar Nemzet.

A következő napokban érdemes fokozott figyelemmel kísérni a meteorológiai riasztásokat a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokat az Útinform honlapján, a hatóságok közleményeit, valamint a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.