Micsoda hír! Eljegyezték Király Lindát

Király Linda váratlan bejelentéssel érkezett, ugyanis szerelme megkérte a kezét. A gyönyörű énekesnő természetesen igent mondott, és egy képet is közzé tett a közösségi média oldalán.

A Bors számolt be róla, hogy az énekesnő talán élete legjobb formájában van, ugyanis nemrég sikerült lefogynia, új számot adott ki, és a párkapcsolata is tökéletesen alakul.

Párja, és most már vőlegénye, ekkor is kimutatta, hogy milyen büszke Lindára és mindenben támogatja. Úgy tűnik, hogy a szándékait megpecsételve pedig feltette a nagy kérdést is.

Az énekesnő tavaly év végén nyilatkozta, hogy szerelme pár évvel idősebb nála, és ő is a zenei világban tevékenykedik, de akkor még nem árult el sokat róla. Azt azonban megosztotta, hogy amikor először hívta el őt egy kávéra, azt gondolta, hogy a munkáról fognak beszélgetni. Később azonban kiderült, hogy a férfi randinak szánta a találkozót.

Valamilyen szinten érti ezt a világot, mozgott már benne. Velem nagyon megértő, és ami a legfontosabb, hogy tényleg Lindát látja, azt, aki én vagyok valójában. Tükrök vagyunk egymásnak. A legfontosabb, hogy elképesztően jól tud kommunikálni. Nálunk nincsenek tabutémák

- mondta korábban párjáról az énekesnő.

Íme Király Linda eljegyzéséről készült fotó: