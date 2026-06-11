Horoszkóp: a Bika hold különleges energiákat szabadít el

2026. június 11-én kora délután a Bika csillagjegybe lép a Hold. Ezzel különleges energiák szabadulnak el. Ráadásként fogyó hold is van. Íme a csütörtöki horoszkóp.

Íme a csütörtöki horoszkóp / Fotó: Pixabay

Íme a csütörtöki horoszkóp

Kos

Csütörtökön új nézőpontok jelenhetnek meg az ügyeivel kapcsolatban. A Bika Hold stabil energiája lehetőséget ad arra, hogy ráérezzen, mi akadályozta eddig. Engedje, hogy ma egy új inspiráció elindítson önben valamit.

Bika

A Hold ma kora délután belép a jegyébe, és megkönnyíti a dolgát. Egy fontos ügyben komoly elismerést zsebelhet be. Ugyanakkor érdemes elgondolkodnia azon: ki is ön valójában, amikor nem akar senkinek bizonyítani? Most az a feladata, hogy elfogadja önmagát olyannak, amilyen.

Ikrek

Csütörtökön lassítson, és figyeljen a belső hangjára. Olyan jeleket kaphat, amelyeket a mindennapok zajában általában nem vesz észre. Figyeljen teste üzeneteire, álmaira vagy a váratlanul felbukkanó sugallatokra. Fogyó Hold van, ami az érzelmi „méregtelenítés” időszaka is – engedje el azt, ami már nem szolgálja önt.

Rák

A Bika Hold a belső biztonságérzetére és stabilitására irányítja a figyelmet. Most különösen érdemes visszanyúlnia a gyökereihez, és megvizsgálnia, mire van valóban szüksége ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezze magát. Lehet, hogy ma ráébred: kinőtt bizonyos szokásokat, embereket vagy helyzeteket. Engedje el, ami már nem táplálja, és őrizze meg azt, ami valóban erőt ad.

Oroszlán

Ma bizonyos értelemben kapcsolatai és közössége kerülnek a fókuszba, akár munkahelyi, akár baráti körben. Gondolja végig, kik azok, akik mellett valóban feltöltődik, és kik azok, akik inkább elszívják az energiáját. A Hold délután a Bika jegyébe lép, stabil energiája pedig segít tisztán látni, kire számíthat igazán.

Szűz

Most a munka különös értelemben kerül a figyelem középpontjába. Fontos kérdés, hogy mi motiválja önt: az elismerés, a pénz, az alkotás öröme, vagy mindez együtt? Ma könnyen rájöhet arra, hogy a siker nem csupán az elismerő szavakból áll, hanem abból is, hogy mennyire elégedett azzal, amit tesz.