Horoszkóp: a Bika hold különleges energiákat szabadít el
Minden csillagjegy számára érdemes odafigyelni. Itt van a csütörtöki horoszkóp.
2026. június 11-én kora délután a Bika csillagjegybe lép a Hold. Ezzel különleges energiák szabadulnak el. Ráadásként fogyó hold is van. Íme a csütörtöki horoszkóp.
Íme a csütörtöki horoszkóp
Kos
Csütörtökön új nézőpontok jelenhetnek meg az ügyeivel kapcsolatban. A Bika Hold stabil energiája lehetőséget ad arra, hogy ráérezzen, mi akadályozta eddig. Engedje, hogy ma egy új inspiráció elindítson önben valamit.
Bika
A Hold ma kora délután belép a jegyébe, és megkönnyíti a dolgát. Egy fontos ügyben komoly elismerést zsebelhet be. Ugyanakkor érdemes elgondolkodnia azon: ki is ön valójában, amikor nem akar senkinek bizonyítani? Most az a feladata, hogy elfogadja önmagát olyannak, amilyen.
Ikrek
Csütörtökön lassítson, és figyeljen a belső hangjára. Olyan jeleket kaphat, amelyeket a mindennapok zajában általában nem vesz észre. Figyeljen teste üzeneteire, álmaira vagy a váratlanul felbukkanó sugallatokra. Fogyó Hold van, ami az érzelmi „méregtelenítés” időszaka is – engedje el azt, ami már nem szolgálja önt.
Rák
A Bika Hold a belső biztonságérzetére és stabilitására irányítja a figyelmet. Most különösen érdemes visszanyúlnia a gyökereihez, és megvizsgálnia, mire van valóban szüksége ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak érezze magát. Lehet, hogy ma ráébred: kinőtt bizonyos szokásokat, embereket vagy helyzeteket. Engedje el, ami már nem táplálja, és őrizze meg azt, ami valóban erőt ad.
Oroszlán
Ma bizonyos értelemben kapcsolatai és közössége kerülnek a fókuszba, akár munkahelyi, akár baráti körben. Gondolja végig, kik azok, akik mellett valóban feltöltődik, és kik azok, akik inkább elszívják az energiáját. A Hold délután a Bika jegyébe lép, stabil energiája pedig segít tisztán látni, kire számíthat igazán.
Szűz
Most a munka különös értelemben kerül a figyelem középpontjába. Fontos kérdés, hogy mi motiválja önt: az elismerés, a pénz, az alkotás öröme, vagy mindez együtt? Ma könnyen rájöhet arra, hogy a siker nem csupán az elismerő szavakból áll, hanem abból is, hogy mennyire elégedett azzal, amit tesz.
Mérleg
Csütörtökön nem elégíti ki semmi, ami túlságosan felszínes vagy üres, legyen szó beszélgetésről vagy emberi kapcsolatokról. A Bika Hold a valódi intimitás felé tereli. Nagyon szép estét tölthet a párjával. Az ismerkedésre is kedvező a mai nap, mert most könnyebben meg tud nyílni a másik előtt.
Skorpió
Ma minden kapcsolata tükörként szolgálhat. A Hold délután a Bikába lép, amely az önnel szemben álló jegy, és energiája rávilágíthat arra, hol vetítette ki másokra saját vágyait vagy félelmeit. Ez most nem a kompromisszumok, hanem az őszinteség időszaka. Valakitől nagyon értékes tanácsokat kaphat.
Nyilas
Csütörtökön érdemes egy kicsit lelassítania. Figyelje meg, mi az, ami valóban feltölti. Ez lehet egy nyugodt reggeli kávé, egy finom sütemény vagy egy séta a természetben, ahol valóban érzi a föld stabil energiáját. Ha időt ad magának a lassításra, az új ötletek is könnyebben megérkeznek.
Bak
Csütörtökön a Bika Hold az önszeretetre és az öngondoskodásra hívja fel a figyelmét. Az öröm nem jutalom, amit ki kell érdemelnie, hanem valami, amihez bármikor joga van. A hétköznapokba is belefér a kikapcsolódás, a szórakozás vagy akár egy romantikus találkozó.
Vízöntő
Bár a nap a Kos Hold lendületes energiáival indul, délutánra egészen más hangulat érkezik. A Bika Hold önt is a lassítás felé tereli. A stabilitás most nem unalmat jelent, hanem biztos alapot ahhoz, hogy szabadon álmodhasson és tervezhessen. Ezekben a nyugodt pillanatokban érkezhet meg az inspiráció a jövőre nézve.
Halak
A Bika Hold arra figyelmezteti, hogy ma lassítson, és figyeljen a szavaira. Nemcsak az számít, mit mond, hanem az is, hogyan mondja. Egy baráti kapcsolatában is kialakulhat némi feszültség, bár valószínűleg nem ön áll a középpontjában. Ugyanakkor ön lehet az, aki segít tisztázni a helyzetet és elsimítani a vitát.
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