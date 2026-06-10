Horoszkóp: kemény küzdelem vár ezekre a csillagjegyekre
Nehéz időszak jön pár csillagjegyre. Ezt mondja a szerdai horoszkóp.
2026. június 10-én sok csillagjegyet kihívás elé fogják állítani az égiek. Ez áll a szerdai horoszkópba.
Ezt mondja a szerdai horoszkóp
Kos
Kissé felpörögnek ön körül az események, és néha azt sem tudja, hol áll a feje. Ha viszont gyorsan kell döntenie valamiről, megnövekszik annak az esélye, hogy végül valahol hibázik, vagy feldühödik másokra. Amiben csak lehet, kérjen egy kis időt!
Bika
Szerdán küzdenie kell azért, hogy a jogai vagy az igaza érvényesüljön. Legyen határozott, és ne hagyja magát, bármennyire is igyekezne valaki a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiáll magáért, annak a jövőben is komoly hatása lehet, például a karrierjére.
Ikrek
Ön ma is tudja hozni a szokásos formáját. Nagyon talpraesett, és szinte bármilyen helyzetben képes feltalálni magát. Ezt a kollégái, ismerősei is észrevehetik, és akár ki is használhatják. De ez nem baj, mert most tényleg annyi ereje van, hogy jut belőle mindenkinek.
Rák
Szerdán belefuthat egy érzelmi drámába, amely alól nem tudja teljesen kivonni magát. Ne feledje azonban, hogy önnek csakis a saját tetteiért kell felelősséget vállalnia. Ne vonódjon bele túlságosan, inkább tényleg a saját dolgára koncentráljon!
Oroszlán
Szerdán szüksége lesz valakinek arra a képességére, hogy vigaszt tud nyújtani másoknak, és jó tanácsokat is ad, mert szuper meglátásai vannak. Valakinek ma az ön válla hozza majd a megnyugvást, és az ön szavai jelentik a megkönnyebbülést.
Szűz
Szerdán érdekes élményben lehet része. Valakire váratlanul egészen más szemmel nézhet, amit vagy a körülmények megváltozása, vagy a másik megváltozott viselkedése okozhat. A kérdés az, hogy ez mit eredményez a jövőben kettőjük kapcsolatában.
Mérleg
Valóban sok akadály jön ma, de ön ezeken túl is lát, és észreveszi a lehetőségeket is, amelyek szintén ön felé tartanak. Legyenek bármilyen homályosak is a részletkérdések, végül eléri a célját. Ma egy fontos lépést tehet előre. Valaki sokkal többet tesz önért, mint gondolta volna!
Skorpió
Szerdán nagy feszültséget kelthet önben, hogy túl gyorsan vagy éppen túl lassan történnek a dolgok. Akármilyen idegesítő is ez, vegye figyelembe, hogy a dolgok nem mindig haladhatnak pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Mutasson kompromisszumkészséget!
Nyilas
Szerdán újabb lehetőséget ad önnek az Univerzum, hogy előbbre jusson, de azzal legyen tisztában, hogy ez több munkájába és még több idejébe fog kerülni. Viszont meg fogja érni – anyagilag biztosan!
Bak
Szerdán egy szuper ötlettel keresi meg valaki, akiben amúgy megbízik, és akinek ad a véleményére. Ez azonban ne jelentse azt, hogy elsőre rábólint. Könnyen lehet ugyanis, hogy ami neki egy remek, testhezálló lehetőség, az önnek már nem felel meg annyira. Az idő (Szaturnusz) majd eldönti!
Vízöntő
Ma mások elvárásainak kell megfelelnie, és közben talán néha még az is eszébe jut, hogy a háta közepére sem kívánja ezt az egészet. Ne feledje, hogy a döntés most is az ön kezében van. Talán azért jött ez a helyzet, hogy megtanuljon nemet mondani, ha azt érzi, hogy másra van szüksége.
Halak
A Hold ma már átlépett a Kosba, ami jelzi, hogy valaki a környezetében nagyon erőszakos és rámenős lehet. Most az sem működik, ha ellenvetéseket tesz, és az sem, ha rábólint arra, amit mondanak önnek. Próbálja meg kikerülni ezt a helyzetet!
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