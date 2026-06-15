3 kínai csillagjegy bevonzza a szerencsét egész héten
A hét majomenergiával kezdődik és tigrisenergiával zárul, ami azt jelzi, hogy a kíváncsiságod hatalmas erőhöz vezet. Három kínai csillagjegy vonzza a jólétet és a szerencsét a 2026. június 15. és 21. közötti egész héten.
A jólét akkor jön el, amikor jól érzed magad, jól nézel ki, és pozitív mentális állapotban vagy. Ez egyike azoknak a heteknek, amikor lenyugtathatod az elméd, és megláthatod a fényt az alagút végén. Ha eddig szünetet kértél az univerzumtól, hogy ellazulhass és ne aggódj, és e három csillagjegy egyike vagy, akkor szerencséd lesz.
Ez a három kínai csillagjegy kapja meg a bőség energiáit:
- Sárkány: ezen a héten némi javulást tapasztaltál az egészségedben, elsősorban a hétfői hozzáállásodnak köszönhetően. Eleinte elég sok munkára leszel kényszerítve. Frusztráltnak érzed magad, ami miatt a figyelmed középpontjába kerül, hogy mire van szükséged az életedben. Az, hogy nem érted, miért olyan sürgős minden, segít értékelni a keddi és szerdai nyugodtabb energiát. A hét közepén jeleket látsz arra, hogy az erőfeszítéseid bizonyítják, hogy a befektetett idő nem volt hiábavaló. Amikor látod, mennyi mindent elértél, és milyen könnyen tudsz más dolgokkal foglalkozni, jobban érzed magad az áldozatokkal kapcsolatban, amiket meg kellett hoznod. Addigra kevésbé leszel stresszes, ami javítja a mentális tisztaságodat. Csütörtökre készen állsz egy új projekt elkezdésére, vagy egy új kapcsolat kialakítására valakivel. Békét érzel, és csak a legpozitívabb rezgéseket tapasztalod meg. Ami nem neked való, azt elkerülöd. Egy pillanat alatt átveszed az irányítást az életed felett. Pénteken és szombaton ismét rendkívül produktív leszel, de ahelyett, hogy mindenki másra koncentrálnál, a saját szükségleteidre fókuszálsz. Vasárnap rocksztárnak érzed magad. Minden készen áll arra, hogy belépj a nyárba, és készen állsz arra, hogy bűntudat nélkül élvezd az évszakot.
- Kígyó: Dolgozol a változáson, és olyan sokáig maradtál szingli, hogy szinte elfelejtetted, milyen érzés kapcsolatban lenni bárkivel. A héten a szerelmi életed annyira jól alakul, hogy úgy érzed, megütötted a főnyereményt. Eleinte rengeteg embert kell tesztelned, amikor randizol. Elutasítasz egy embert, blokkolsz egy másikat, és úgy döntesz, hogy ha időt kell töltened az emberek megismerésével, akkor az hosszú idő lesz. Világos határokat szabsz, és csak a minőségi interakciókra törekszel. Szombaton érkezik el az igazán nagy nap számodra, a „Veszélyes Bivaly Napja”. Emiatt közvetlenül a nyár kezdete előtt váratlan felfedezést teszel: rosszul ítéltél meg valakit, és a dolgok nem alakulnak jól. Hirtelen le kell mondanod valakiről, akiről azt hitted, hogy a nyári hónapokban a társad lesz. A csalódás nagyon fáj, de a vasárnap egy igazán nagyszerű felfedezéshez vezet. Találkozol a megfelelő személlyel, és rájössz, hogy az, aki megbántott, csak az utadban állt.
- Ló: Ezen a héten egy kicsit lassítanod kell, de eleinte továbbra is mindent megteszel majd, hogy felgyorsítsd a dolgokat. Hétfőn sikereket érsz el, de hamarosan rájössz, hogy az erőfeszítéseid csak korlátozott mértékben segíthetnek. Lassítanod kell, és el kell vetned a jövő magvait. Lehet, hogy lesz valamilyen feladat, amihez kedden át kell gondolnod és le kell írnod egy tervet, majd szerdán ismét hozzá kell adnod az utolsó simításokat. De a jó az egészben, hogy mielőtt elkezdődik a hétvége, kapsz némi betekintést abba, hogy mi működik számodra. Ez arra ösztönöz, hogy továbbra is a helyes irányba haladj, annak ellenére, hogy félsz attól, hogy lemaradsz a terveddel. Fontos leckét tanulsz a tempóról. Nem kell folyamatosan annyira erőltetned magad. Az életnek furcsa módon mindig megvan a maga megoldása. Minden jóra fordul még akkor is, ha úgy tűnik, hogy minden a feje tetejére állt. A nyár nagyon jó időszak lesz számodra, és a tavasz utolsó hetében ideje lenne rendbe tenni a dolgokat. Ez lenne a legjobb módja a felkészülésnek – írja a Your Tango.
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