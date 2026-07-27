Johnny Depp döbbenetes külsővel tér vissza a mozivászonra

Johnny Depp átalakulása már az Ebenezer hivatalos előzetesében feltűnő. A színész ősz, göndör hajjal és műorral jelenik meg, így szinte rá sem lehet ismerni. A Paramount Pictures új filmjében a hírhedten zsugori Ebenezer Scrooge szerepét alakítja. A produkció Charles Dickens 1843-ban megjelent klasszikusának feldolgozása. A történet egy idős, keserű férfit követ, akit előbb elhunyt üzlettársának szelleme, majd a múlt, a jelen és a jövő karácsonyának alakjai keresnek fel.

Johnny Depp filmbeli átalakulása mindenkit meglephet.

Fotó: AFP

Johnny Depp átalakulása az Ebenezer középpontjában

A természetfeletti találkozások arra kényszerítik Scrooge-ot, hogy szembenézzen önző döntéseivel és azok következményeivel. A történet végül egy második esély lehetőségét is megmutatja neki.

Johnny Depp számára nem idegenek a látványos filmes külsők. Korábban az Alice Csodaországban és az Ollókezű Edward szerepeiben is erős sminkkel, parókával és filmes protézisekkel formálta meg karaktereit. A színész az Ebenezerben ismét ezt a különleges oldalát mutatja meg.

A filmcsillag a San Diego Comic-Con rendezvényén lepte meg a közönséget, ahol az előzetest is bemutatták. Johnny Depp átalakulása mellett azért is nagy figyelem kíséri a filmet, mert ez az első jelentős hollywoodi szerepe a volt feleségével, Amber Hearddel folytatott 2022-es, nagy visszhangot kiváltó pere óta.

Erős szereplőgárda érkezik Johnny Depp mellé

Az Ebenezer szereplői között több ismert név is feltűnik. Rupert Grint és Andrea Riseborough mellett Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Charlie Murphy és Ellie Bamber is csatlakozott a filmhez.

A szereplőgárdát Sir Ian McKellen és Tramell Tillman is erősíti. Az Ebenezer hivatalos előzetese Dickens Londonjába viszi a nézőket. Itt bontakozik ki Scrooge múltat, jelent és jövőt érintő természetfeletti utazása.

A sármos színészre szinte rá sem lehet ismerni.

Fotó: Northfoto / Tony Forte

Ekkor kerül mozikba az Ebenezer

A film bemutatóját 2026. november 13-ra tervezik. Charles Dickens klasszikusának feldolgozása egy ember természetfeletti utazását mutatja be, amelyben a főhősnek meg kell küzdenie a második esélyért.

Johnny Depp átalakulása így nem pusztán látványos külső változás. A megjelenés Scrooge kemény, zárkózott személyiségét is hangsúlyozza, miközben a történet középpontjában a múlt hibáival való szembenézés áll.