Christina Applegate kitálalt: évekig szerelmes volt Johnny Deppbe

Új memoárjában, a You With the Sad Eyes című könyvben Christina Applegate tinédzserkori naplóiba ásott bele, és kiderült, hogy fülig szerelmes volt Johnny Deppbe.

Őrülten szerelmes volt a színésznő Johnny Deppbe. Fotó: Northofoto

Bár őrülten szerelmes volt Johnny Deppbe, csak barátok maradtak

A színésznő azt írta, hogy 15 éves korától kezdve őrülten szerelmes volt Deppbe, és a baráti körének tagjai közé is bekerült, miután vendégszerepelt a 21 Jump Street - A kopasz osztag című sorozatban, majd gyakran meglátogatta őt a vancouveri forgatáson.

Egy dolog nagyon világos a naplókból: évekig szerelmes voltam Johnny Deppbe... Nyolc évvel idősebb volt nálam. Mindig kifogástalanul viselkedett velem, pedig egyértelműen mérges voltam rá. Úgy tűnik, akkoriban csak egy voltam a srácok közül számára, mégis a naplóim tele vannak bonyolult és folyamatosan változó érzésekkel. Kevesebb mint két hónap alatt az ájulásszerű rajongástól odáig jutottam, mintha egy vödör jeges vizet öntenének az arcomba.

- magyarázta Applegate.

Az Emmy-díjas színésznő egy naplóbejegyzést is idézett: "Nagyon furcsa álmaim vannak Johnnyról az összes ember közül. Nem igazán tudom elemezni őket, mert nem emlékszem, mik azok, miután felébredek. Csak arra emlékszem, hogy kik vannak bennük... Johnny."

Nem ülhetek itt, és nem kívánhatom, hogy olyan legyen, amilyen nem. Nem tudom megváltoztatni. Mégis azt kívánom, bárcsak elérhetném őt valahogy.

- folytatta a színésznő fiatal énje.

Applegate őrült rajongási ideje alatt Depp kapcsolatban volt az Ollókezű Edward című filmbeli partnerével, Winona Ryderrel.

Végül a színésznő Johnathon Schaech-hez ment feleségül, de 2007-ben elváltak. 2013 óta Martyn LeNoble-vel él boldog házasságban, és egy közös lányuk is van - írta az Entertainment Weekly.