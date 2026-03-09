67 éves lett Barbie, a világ legismertebb babája: ezt érdemes tudni róla

A baba megteremtőjének egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert (1916-2002) tartják, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. Az első Barbie baba fekete-fehér zebracsíkos úszódresszt és lófarokba fogott frizurát hordott és a Mattel játékgyártó mutatta be az amerikai nemzetközi játékvásáron, 1959. március 9-én-olvasható a Wikipédián. Ezt a napot tekintik a baba hivatalos születésnapjának. Íme néhány érdekesség a töretlenül népszerű játékbabáról:

kevesen tudják, de Barbie nem csak egy keresztnév, a karakter teljes neve Barbara Millicent Roberts,

nevét az alkotó (Ruth) a lányáról, míg Ken babát a fiáról, Kenneth-ről nevezte el,

2004-ben, Valentin-nap előtt a Mattel bejelentette, hogy Barbie és Ken 43 év után szakít, Barbie ezután egy ausztrál szörfössel, Blaine-nel randizott,

a "se veled, se nélküled" kapcsolatnak 2011-ben lett vége, amikor Ken egy hatalmas kampány keretében visszahódította Barbie-t,

Barbie sosem ment hozzá Kenhez.

Az MI szerint így nézett ki az első Barbie baba. Forrás: Gemini

Ma lenne 69 éves Bajor Imre

Bajor Imre színművész, humorista 1957. március 9-én született Budapesten. A szélesebb közönség a Szomszédok című teleregény Oli nevű meleg fodrászaként ismerte meg. A TV sorozatban hangzott el az általa kitalált "Csóközön" köszönés, amely később országjáró önálló estjének a címe is lett. Bajor Imre egészsége 2011 elején megrendült, többszöri gyógykezelés után 2014. augusztus 6-án reggel hunyt el.

A DJ-k világnapja is március 9-én van

2002 óta március 9-én ünnepeljük a DJ-k világnapját. Az 1950-es években Amerikában a disc jockey eredetileg azt a személyt jelentette, aki rádióműsorokban bejelentette és lejátszotta az akkori népszerű lemezeket. Magyarországon az 1960-as évektől Cintula, B. Tóth László és Dévényi Tibor váltak ismert lemezlovassá a klubokban, majd az 1970-es években a diszkókorszak beköszöntével Arató András és Éliás Gyula.

Jurij Gagarin pedig 92 éve ezen a napon született

Az első ember aki eljutott az űrbe 1934-ben látta meg a napvilágot. A szovjet űrhajós 1961. április 12-én hajtotta végre a történelem első űrrepülését a Vosztok–1 fedélzetén. A mindössze 108 perces út során egyszer kerülte meg a Földet, amivel beírta magát a világtörténelembe. A világra szóló siker után Gagarin globális hírességgé és a szovjet propaganda arcává vált. Élete tragikusan korán, 1968-ban ért véget egy repülőgép-szerencsétlenségben.