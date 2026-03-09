67 éves lett Barbie, a világ legismertebb babája: ezt érdemes tudni róla
A népszerű játékbabát 1959. március 9-én mutatták be a nagyközönségnek, azóta pedig percenként 100 darabot adnak el belőle. Így nézett ki az első Barbie, akinek nem is ez a teljes neve!
A baba megteremtőjének egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert (1916-2002) tartják, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. Az első Barbie baba fekete-fehér zebracsíkos úszódresszt és lófarokba fogott frizurát hordott és a Mattel játékgyártó mutatta be az amerikai nemzetközi játékvásáron, 1959. március 9-én-olvasható a Wikipédián. Ezt a napot tekintik a baba hivatalos születésnapjának. Íme néhány érdekesség a töretlenül népszerű játékbabáról:
- kevesen tudják, de Barbie nem csak egy keresztnév, a karakter teljes neve Barbara Millicent Roberts,
- nevét az alkotó (Ruth) a lányáról, míg Ken babát a fiáról, Kenneth-ről nevezte el,
- 2004-ben, Valentin-nap előtt a Mattel bejelentette, hogy Barbie és Ken 43 év után szakít, Barbie ezután egy ausztrál szörfössel, Blaine-nel randizott,
- a "se veled, se nélküled" kapcsolatnak 2011-ben lett vége, amikor Ken egy hatalmas kampány keretében visszahódította Barbie-t,
- Barbie sosem ment hozzá Kenhez.
Ma lenne 69 éves Bajor Imre
Bajor Imre színművész, humorista 1957. március 9-én született Budapesten. A szélesebb közönség a Szomszédok című teleregény Oli nevű meleg fodrászaként ismerte meg. A TV sorozatban hangzott el az általa kitalált "Csóközön" köszönés, amely később országjáró önálló estjének a címe is lett. Bajor Imre egészsége 2011 elején megrendült, többszöri gyógykezelés után 2014. augusztus 6-án reggel hunyt el.
A DJ-k világnapja is március 9-én van
2002 óta március 9-én ünnepeljük a DJ-k világnapját. Az 1950-es években Amerikában a disc jockey eredetileg azt a személyt jelentette, aki rádióműsorokban bejelentette és lejátszotta az akkori népszerű lemezeket. Magyarországon az 1960-as évektől Cintula, B. Tóth László és Dévényi Tibor váltak ismert lemezlovassá a klubokban, majd az 1970-es években a diszkókorszak beköszöntével Arató András és Éliás Gyula.
Jurij Gagarin pedig 92 éve ezen a napon született
Az első ember aki eljutott az űrbe 1934-ben látta meg a napvilágot. A szovjet űrhajós 1961. április 12-én hajtotta végre a történelem első űrrepülését a Vosztok–1 fedélzetén. A mindössze 108 perces út során egyszer kerülte meg a Földet, amivel beírta magát a világtörténelembe. A világra szóló siker után Gagarin globális hírességgé és a szovjet propaganda arcává vált. Élete tragikusan korán, 1968-ban ért véget egy repülőgép-szerencsétlenségben.
Négy helyszínen lesz véradás ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.).
Még tovább melegszik az idő
A koponyeg.hu szerint hétfőn folytatódik a száraz, derült idő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. Hajnalban -4 és +3 fok közé hűlhet a levegő, délutánra pedig 12–17 fok közé melegszik.
Több helyen is forgalmi változásokra kell számítani mától
- A BKK tájékoztatása szerint szakaszos és időszakos sávlezárás lesz a XIV. kerületben a Thököly úton március 09., hétfő 08:00 és március 15., vasárnap 15:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XVIII. kerületben a Gyékény téren ma 08:00 és március 31., kedd 20:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a VIII. kerületben a Német utcában, a József utcában és a Horváth Mihály térnél hétfő 08:00 és március 10., kedd 16:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIII. kerületben a Jakab József utcában a Dagály utcánál ma 06:00-20:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XIII. kerületben a Rákospalotai úton ma 06:00-20:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XVI. kerületben a Magtár utcában ma 06:00-23:00 óra között.
- Illetve lezárás lesz a VIII. kerületben a Tolnai Lajos utcában hétfő 05:00 és március 10., kedd 23:00 óra között.
A H5-ös HÉV rövidített útvonalon jár mától
A MÁV közlése szerint március 9-én és 10-én, késő esténként a H5-ös HÉV rövidített útvonalon jár majd: nagyjából 22:00 után csak a Margit híd, budai hídfőig közlekedik a szerelvény, illetve onnan indul Békásmegyer és Szentendre felé (az állomás B peronja mellől). Ebben az időszakban a 19-es és a 41-es villamos pótlójáratnak minősül majd a Batthyány tér és a Margit híd, budai hídfő között.
