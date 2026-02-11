Margot Robbie elárulta, mi a legrosszabb ajándék, amit valaha kapott

Az Üvöltő szelek színésznője egy interjúban felidézte élete legrosszabb ajándékát. Margot Robbie elmesélte, egy könyv verte ki nála a biztosítékot, amit egy színésztársától kapott.

Charli XCX és Margot Robbie elárulták, mi volt életük legrosszabb ajándéka Fotó: AFP

Megalázó ajándékot kapott Margot Robbie

Egy élénk videóinterjúban, amelyet a Complex magazin készített Charli XCX-szel és Margot Robbie-val, az ausztrál színésznő és producer őszintén elárulta, mi volt élete legrosszabb ajándéka.

A pályafutásom legelején egy színész, akivel együtt dolgoztam, egy férfi színész, adott nekem egy könyvet, aminek az volt a címe: Miért nem híznak a francia nők? Lényegében egy könyv volt, ami azt mondta, hogy egyél kevesebbet

A színésznő felidézte, hogy az ajándékul kapott könyv számára sértőnek tűnt. A szóban forgó, meg nem nevezett színész régen adta neki a könyvet és a Barbie-sztár már azt sem tudja, hol tart ma a férfi karrierje.

Lényegében adott nekem egy könyvet, hogy tudjam, le kellene fogynom. Én meg csak annyit mondtam: »Hűha!«

A fiatal zenész is elmondta, számára mi volt a legrosszabb ajándék. Charli XCX elmondta, egyszer kapott egy kis üvegcsét az egyik rajongó anyjának hamvaival.

Egy kis üveg volt egy nyakláncon. Egyszerűen nem igazán tudtam, mit kezdjek vele... Nem tudom, hol van most

Az Oscar-jelölt színésznő a Barbie után most az Üvöltő szelek című film főszerepében látható, amely Emerald Fennell író-rendező adaptációja a klasszikus Emily Brontë-regényből. A film eredeti zenéjét a 33 éves Charli XCX szerezte.

A filmben olyan világsztárok is megjelennek majd, mint Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes és Ewan Mitchell - írja a People.