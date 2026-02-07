Ez vonzza a tekintetet: köldökig kivágott ruhában őrjített meg mindenkit Margot Robbie

Ha még nem láttad volna, ezekkel a képekkel robbant most Margot Robbie az interneten.

Meglepően szexi Margot Robbie új stílusa Fotó: AFP

Margot Robbie fotói felrobbantották az internetet

Margot Robbie mindig képes meglepetéseket okozni. Sokszor bizonyította már, hogy neki minden jól állni. Legyen az a lófarokba fogott haj, rövid kivágott farmer, vagy akár a csupa rózsaszín szett, rajta egyszerűen minden jól mutat.

Most azzal volt képes meghúzni a váratlant, hogy egy enyhén viktoriánus stílusú szettben mutatkozott. Amivel viszont igazán megragadta a tekinteteket az kivillanó dekoltázsa, megmutatkozó köldöke, hasa és combjai voltak.

Nem lehet mást mondani, a színésznő olyan szinten bomba, hogy bármiben képes lenne magára fordítani a figyelmet.

Az Instagramon posztolt képek magukért beszélnek!