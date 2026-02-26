RETRO RÁDIÓ

Tudod, hogy nézett ki Budapest legnépszerűbb közösségi tere? Retró galériánkban az Angolpark

Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri közösségi helye a 20. század első felében a Városligetben működött, ahol a modern városi szórakozás új formái jelentek meg. Az Angolpark 1910-es megnyitásától kezdve hullámvasútjaival, látványos játékaival és esti fényeivel a fővárosi élet meghatározó találkozóhelyévé vált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 13:30
Módosítva: 2026.02.26. 17:34
angolpark múltidézés galéria Budapest

Az Angolpark Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri közösségi helye volt a 20. század első felében. A park 1910-ben nyílt meg a Városligetben, azon a területen, ahol korábban az Ősbudavára mulató működött. A park a modern nagyvárosi szórakoztatás egyik központjává vált, és hamar a fővárosi élet meghatározó helyszíne lett.

Angolpark, a Tokaji csárda kerthelyisége.
Angolpark, a Tokaji csárda kerthelyisége. Középen Göre Gábor jelmezében Kabók Győző színész, balra Vörös Jancsi, a prímás – Fotó: Fortepan / Kerny István

A park különlegességét a látványos játékok és attrakciók adták. Itt működött Budapest egyik első hullámvasútja, valamint vízi csúszdák, körhinták és céllövöldék szórakoztatták a közönséget. A látogatók nemcsak a vidámparkos szórakozás miatt érkeztek, hanem a varietéműsorok, táncos rendezvények és zenés előadások miatt is. Esténként lampionok és díszkivilágítás teremtett különleges hangulatot, amely romantikus találkozók és családi kikapcsolódások kedvelt helyszínévé tette a parkot.

Az Angolpark a világháború idején

Az Angolpark történetét a világháborúk és a gazdasági nehézségek is befolyásolták, de hosszú ideig megőrizte népszerűségét. 1950-ben államosították, majd 1954-ben Vidámpark néven nyílt meg újra, immár szocialista keretek között. 

Az Angolpark nem csupán szórakozóhely volt, hanem a modern fővárosi élet központja is, ahol a technikai újdonságok, a tömegszórakoztatás és a nagyvárosi élmény találkozási pontja alakult ki.  

A régi Angolparkról készült galériánkat a fotóra kattintva tudod megnézni: 

Így nézett ki a budapesti vidámpark egykor

fotótegnap, 14:31

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu