Tudod, hogy nézett ki Budapest legnépszerűbb közösségi tere? Retró galériánkban az Angolpark

Az Angolpark Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri közösségi helye volt a 20. század első felében. A park 1910-ben nyílt meg a Városligetben, azon a területen, ahol korábban az Ősbudavára mulató működött. A park a modern nagyvárosi szórakoztatás egyik központjává vált, és hamar a fővárosi élet meghatározó helyszíne lett.

Angolpark, a Tokaji csárda kerthelyisége. Középen Göre Gábor jelmezében Kabók Győző színész, balra Vörös Jancsi, a prímás – Fotó: Fortepan / Kerny István

A park különlegességét a látványos játékok és attrakciók adták. Itt működött Budapest egyik első hullámvasútja, valamint vízi csúszdák, körhinták és céllövöldék szórakoztatták a közönséget. A látogatók nemcsak a vidámparkos szórakozás miatt érkeztek, hanem a varietéműsorok, táncos rendezvények és zenés előadások miatt is. Esténként lampionok és díszkivilágítás teremtett különleges hangulatot, amely romantikus találkozók és családi kikapcsolódások kedvelt helyszínévé tette a parkot.

Az Angolpark a világháború idején

Az Angolpark történetét a világháborúk és a gazdasági nehézségek is befolyásolták, de hosszú ideig megőrizte népszerűségét. 1950-ben államosították, majd 1954-ben Vidámpark néven nyílt meg újra, immár szocialista keretek között.

Az Angolpark nem csupán szórakozóhely volt, hanem a modern fővárosi élet központja is, ahol a technikai újdonságok, a tömegszórakoztatás és a nagyvárosi élmény találkozási pontja alakult ki.

