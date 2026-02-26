Tudod, hogy nézett ki Budapest legnépszerűbb közösségi tere? Retró galériánkban az Angolpark
Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri közösségi helye a 20. század első felében a Városligetben működött, ahol a modern városi szórakozás új formái jelentek meg. Az Angolpark 1910-es megnyitásától kezdve hullámvasútjaival, látványos játékaival és esti fényeivel a fővárosi élet meghatározó találkozóhelyévé vált.
Az Angolpark Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri közösségi helye volt a 20. század első felében. A park 1910-ben nyílt meg a Városligetben, azon a területen, ahol korábban az Ősbudavára mulató működött. A park a modern nagyvárosi szórakoztatás egyik központjává vált, és hamar a fővárosi élet meghatározó helyszíne lett.
A park különlegességét a látványos játékok és attrakciók adták. Itt működött Budapest egyik első hullámvasútja, valamint vízi csúszdák, körhinták és céllövöldék szórakoztatták a közönséget. A látogatók nemcsak a vidámparkos szórakozás miatt érkeztek, hanem a varietéműsorok, táncos rendezvények és zenés előadások miatt is. Esténként lampionok és díszkivilágítás teremtett különleges hangulatot, amely romantikus találkozók és családi kikapcsolódások kedvelt helyszínévé tette a parkot.
Az Angolpark a világháború idején
Az Angolpark történetét a világháborúk és a gazdasági nehézségek is befolyásolták, de hosszú ideig megőrizte népszerűségét. 1950-ben államosították, majd 1954-ben Vidámpark néven nyílt meg újra, immár szocialista keretek között.
Az Angolpark nem csupán szórakozóhely volt, hanem a modern fővárosi élet központja is, ahol a technikai újdonságok, a tömegszórakoztatás és a nagyvárosi élmény találkozási pontja alakult ki.
A régi Angolparkról készült galériánkat a fotóra kattintva tudod megnézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre