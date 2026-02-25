RETRO RÁDIÓ

Azt mondta a nővérke, asztmája van – ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna!

Lesújtó diagnózis nyomán derült ki az igazság. Tévedett a nővérke.

Egy 46 éves, yorkshire-i nő élete gyökeres fordulatot vett, amikor kiderült, korábban téves diagnózist állított fel az őt vizsgáló nővérke. Az angol Vanessa Kendall 2024 nyarán vette észre, hogy a futási ideje romlik, és nehezen teljesíti a szokásos távokat. A kétgyermekes anya először nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a dolognak, ám miután 2024 decemberében az egész családja influenzás lett, valami komolyabbra kezdett gyanakodni, mivel ő, velük ellentétben, rendkívül nehezen gyógyult. 

Hónapok óta köhögött a kétgyermekes édesanya, amit a nővérke eleinte rosszul diagnosztizált (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

A nővérke ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna

Először 2025 februárjában kereste fel a háziorvosát, amikor a köhögése olyan súlyossá vált, hogy a munkahelyi telefonhívások során ki kellett kapcsolnia a mikrofont. Az ápoló asztmát diagnosztizált nála, és inhalátort írt fel neki, amitől kezdetben megkönnyebbült, mert végre magyarázatot kapott a légzési problémára. Az irodavezető elmondta, hogy a készülék néhány hétig segített, ő pedig folytatta tovább a futást, de júniusban úgy döntött, mellkasröntgent kér. 

Egy hónappal később megkapta a szívszorító hírt: negyedik stádiumú áttétes rákja van, amely a tüdejéből a májába, a gerincébe, a nyirokcsomóiba, a veséibe és az agyába terjedt át. Gyermekei, a 16 éves Jacob Kendall és 13 éves Devon Kendall nagyon aggódtak az édesanyjukért, aki három hónapos kemoterápiás kezelésen esett át. Ennek eredményeképp a tüdejében található 5 cm-es fődaganat összezsugorodott. 

Ám az anyuka 2025 decemberében ismét kezdte rosszul érezni magát, a januári CT-vizsgálatok pedig további terjedést mutattak ki, több daganattal a májában, a tüdejében és az agyában. A Brit Egészségügyi Szolgálat, az NHS korlátozott kezelési lehetőségeire való tekintettel Vanessa most adományokat gyűjt, hogy magánkezelést vehessen igénybe – írja a The Mirror.

Ez egy teljesen szokatlan, ritka genetikai mutáció, ezért korlátozottak a kezelési lehetőségeim, mert ez az egyik legritkább típusú tüdőrák. Az ember teljesen elveszettnek és elszigeteltnek érzi magát, amikor egy ilyen hírt kell feldolgoznia. Hatalmas traumát jelentett

– magyarázta az édesanya.

 

