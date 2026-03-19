Szívükhöz kaptak a szurkolók: mindenki azt találgatja, mi történt Varga Barnabással

Az AEK Athén hazai pályán készül a Celje elleni visszavágóra a Konferencialigában. A csapat meccs előtti utolsó edzését követően Varga Barnabásról váratlan hírt közöltek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 11:20
Az első mérkőzésen gyakorlatilag eldőlt a párharc: az AEK Athén 4-0-ás győzelmet aratott a Celje ellen. A mérkőzésen Varga Barnabás szerezte az első gólt, a magyar válogatott csatárt pedig a szurkolók hatalmas lelkesedéssel ünnepelték. A súlyos vereséget követően a szlovén együttes az edzőváltás mellett döntött. A visszavágót csütörtök este (18:45) Athénban rendezik, ahol az AEK kedvező helyzetből várja az összecsapást – a kérdés inkább az, hogy Marko Nikolics vezetőedző milyen összeállításban küldi pályára csapatát. 

Varga Barnabás pihenőt kaphat az AEK Athén-Celje Konferencialiga-visszavágón Fotó: AEK

Varga Barnabás kikerülhet a kezdőből

A görög sajtó a mérkőzés előtt váratlan hírt közölt az AEK szurkolóival. A Sport24 beszámolója szerint ugyanis az edzés sajtónyilvános részén Varga külön készült, így nem kizárt, hogy óvatosságból kihagyja a visszavágót. Egy másik görög portál, a Novasports is úgy értesült, hogy Varga Barnabás ezúttal nem kerül be a kezdőcsapatba, a szerb Luka Jovics támadópárja pedig az angolai Zini lesz - írja a Magyar Nemzet.

Az AEK számára a tét a Konferencialiga legjobb nyolc csapata közé jutni, ahol a spanyol Rayo Vallecano lehet az ellenfél. A Celje elleni kupameccs után még egy bajnoki vár a görögökre az alapszakaszban, ezt követően pedig válogatott szünet jön. Ahol Varga akár a görögök ellen is pályára léphet majd a Puskás Arénában, egy felkészülési mérkőzésen.

 

