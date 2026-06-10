Sokkoló képek a nyírbátori tűzesetről - 71 embert kellett kimenteni

„Tudja valaki, mi történt? Miért száguldottak szirénázva a tűzoltók a városon keresztül hajnal kettő körül? Aztán jött egy mentő, majd még egy tűzoltóautó, végül talán a katasztrófavédelem is...” – tette fel a kérdést egy helyi lakos a Nyírbátorban láttam, hallottam Facebook-csoportban. Hamar kiderült, hogy csarnoktűzről van szó, írja a szon.hu.

Csarnoktűz Nyírbátorban: egész éjjel szóltak a szirénák, embereket menekítettek

Forrás: Facebook

Csarnoktűz Nyírbátorban: még mindig dolgoznak az egységek

Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban, az Árpád utcában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók tizenegy vízsugárral már körülhatárolták a lángokat. A munkát segíti még egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is.

Lakosságvédelmi intézkedés keretén belül hetvenegy embert telepítettek ki. Az egységek elhúzódó munkálatokat végeznek, írta a katasztrófavédelem.