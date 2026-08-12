Vilmos herceg szigorú szabálya: ezt tiltja a gyerekeinek
A palotai élet ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné minél hétköznapibb gyerekkort szeretne teremteni három gyermekének. Vilmos herceg szigorú szabálya főként a mobiltelefonokra és az internetre vonatkozik, ami György hercegnél már komoly kérdést vet fel.
Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.
Forrás: Faye James, Prince William's strict rule with 3 children revealed, HELLO! Magazine, https://www.hellomagazine.com/royalty/917600/prince-william-strict-rule-with-3-children-revealed/
Vilmos herceg szigorú szabálya mögött ugyanaz a cél áll, amelyet néhai édesanyja, Diana hercegné is fontosnak tartott: György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek a lehető leghétköznapibb gyerekkort szeretnék biztosítani. Bár a három gyerek a nyilvánosság előtt nő fel, szüleik igyekeznek távol tartani őket a túlzott kiváltságoktól és attól, hogy az ajándékok határozzák meg a mindennapjaikat.
Vilmos herceg szigorú szabálya Diana örökségét is továbbviszi
Simon Vigar, a The Four Wives of Windsor című könyv szerzője arról beszélt, hogy Diana hercegné volt az első, aki tudatosan próbált hétköznapibb életet teremteni a fiainak. Ennek része volt az is, hogy a rajongóktól és jóakaróktól érkező ajándékokat nem minden esetben tartotta meg nekik.
Katalin hercegné ugyanezt a szemléletet a családi kapcsolatok felől közelítette meg. Úgy fogalmazott, nem az számít igazán, hány játékuk van a gyerekeknek vagy hány utazásra viszik el őket, hanem az, hogy megfelelő érzelmi támogatást kapjanak az életükben jelen lévő felnőttektől.
A gyerekek érzéseiről is nyíltan akarnak beszélni
Vilmos és Katalin fontosnak tartják, hogy három gyermekük nyíltan tudjon beszélni az érzéseiről. A herceg korábban úgy fogalmazott, egy nehéz vagy különösen stresszes helyzet után elengedhetetlen közösen átbeszélni a történteket. A szülők célja, hogy gyermekeik olyan felnőttekké váljanak, akik őszintén ki tudják fejezni az érzelmeiket.
Vilmos herceg nem enged a mobiltelefon kérdésében
Vilmos herceg szigorú szabálya különösen a mobiltelefon és az internet használatánál látszik. A szülők régóta mérlegelik, mikor kaphatnak a gyerekek saját telefont, és mennyi internet-hozzáférést engedjenek nekik.
Vilmos egy beszélgetésben elárulta, elképzelhetőnek tartja, hogy György akkor kapjon telefont, amikor továbblép a következő iskolai szintre, de internet-hozzáférés nélkül. Azt is elismerte, hogy a kérdés már kezd feszültséget okozni, ugyanakkor úgy érzi, fia érti, miért ragaszkodnak ehhez.
A herceget leginkább az aggasztja, mennyi olyan tartalomhoz férhetnek hozzá a gyerekek az interneten, amelyet nem kellene látniuk. Ha rajta múlna, György egy egyszerű, régi típusú telefont kapna, amellyel korlátozni lehet az internet használatát.
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