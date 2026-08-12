Vilmos herceg szigorú szabálya: ezt tiltja a gyerekeinek

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Forrás: Faye James, Prince William's strict rule with 3 children revealed, HELLO! Magazine, https://www.hellomagazine.com/royalty/917600/prince-william-strict-rule-with-3-children-revealed/

Vilmos herceg szigorú szabálya mögött ugyanaz a cél áll, amelyet néhai édesanyja, Diana hercegné is fontosnak tartott: György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek a lehető leghétköznapibb gyerekkort szeretnék biztosítani. Bár a három gyerek a nyilvánosság előtt nő fel, szüleik igyekeznek távol tartani őket a túlzott kiváltságoktól és attól, hogy az ajándékok határozzák meg a mindennapjaikat.

Vilmos herceg szigorú szabályok szerint neveli a gyermekeit.

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Vilmos herceg szigorú szabálya Diana örökségét is továbbviszi

Simon Vigar, a The Four Wives of Windsor című könyv szerzője arról beszélt, hogy Diana hercegné volt az első, aki tudatosan próbált hétköznapibb életet teremteni a fiainak. Ennek része volt az is, hogy a rajongóktól és jóakaróktól érkező ajándékokat nem minden esetben tartotta meg nekik.

Katalin hercegné ugyanezt a szemléletet a családi kapcsolatok felől közelítette meg. Úgy fogalmazott, nem az számít igazán, hány játékuk van a gyerekeknek vagy hány utazásra viszik el őket, hanem az, hogy megfelelő érzelmi támogatást kapjanak az életükben jelen lévő felnőttektől.

Fotó: AFP

A gyerekek érzéseiről is nyíltan akarnak beszélni

Vilmos és Katalin fontosnak tartják, hogy három gyermekük nyíltan tudjon beszélni az érzéseiről. A herceg korábban úgy fogalmazott, egy nehéz vagy különösen stresszes helyzet után elengedhetetlen közösen átbeszélni a történteket. A szülők célja, hogy gyermekeik olyan felnőttekké váljanak, akik őszintén ki tudják fejezni az érzelmeiket.

Vilmos herceg nem enged a mobiltelefon kérdésében

Vilmos herceg szigorú szabálya különösen a mobiltelefon és az internet használatánál látszik. A szülők régóta mérlegelik, mikor kaphatnak a gyerekek saját telefont, és mennyi internet-hozzáférést engedjenek nekik.