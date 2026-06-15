RETRO RÁDIÓ

Kylie Minogue másodjára is szembenézett a mellrákkal

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Az énekesnő titokban tartotta a betegségét. Kylie Minogue nem akarta nyilvánosságra hozni a diagnózist.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 09:00
Kylie Minouge dokumentum sorozat mellrák

Kylie Minogue egy új Netflix-dokumentumsorozatában árulta el, hogy 2021-ben másodjára is szembe kellett néznie a mellrák diagnózisával azután, hogy 2005-ben egyszer már felépült a betegségből. 

Kylie Minogue
Kylie Minogue. Fotó: Youtube

Kylie Minogue egyedül akarta feldolgozni az újabb diagnózist 

Minogue elmondta, hogy az első diagnózissal ellentétben a másodikat teljesen titokban akarta tartani. „Egy egész évig magamban tartottam. Akkoriban inkább egy üres héjnak éreztem magam” – fogalmazott hozzátéve, hogy nem igazán találta meg a megfelelő pillanatot arra, hogy a nyilvánosságra hozza a betegségét. 

Az énekesnő egy 2021-es rutinvizsgálaton szembesült azzal, hogy a betegsége visszatért. „A korai felismerés nagyon sokat segített, és ma már hálás vagyok, hogy jól vagyok” – mondta, s az énekesnőnek a Story című dalának megírása segítette a betegségének feldolgozását. „Szükségem volt valamire, ami megőrzi ezt az időszakot” 

Amikor 2005-ben először nézett szembe a rákbetegséggel éppen turnézott, akkor hozta nyilvánosságra a diagnózisát. Akkor kemoterápián is átesett, de rövid időre félre tette a kezeléseket, hogy IVF segítségével megpróbálkozhasson a gyermekvállalással. „Mindig ott volt a remény, de nem úgy alakult, ahogy szerettem volna” – mondta. 

A családja mentette meg az énekesnőt 

A dokumentumsorozatban elhangzik, hogy a betegség meghatározta az egész életét, legfőképpen a gyermekvállalás terén. Testvére, a szintén énekes Danii Minogue is megszólalt, elmondva, hogy milyen fájdalmat okozott, ahogy végig nézte testvére harcát. 

Kylie később Párizsban kapott kezelést, s a felépülés után ismét visszatért karrierjéhez. 2021-ben visszaköltözött Melbourne-be, ahol családja támogatása segítette a gyógyulásban. „Megmentettek engem – valóban” – mondta, majd hozzátette, hogy a betegség megtanította arra, mit jelent az erő és a kitartás. - olvasható az OK magazin cikkében

 

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