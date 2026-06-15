Meghalt Oliver Tree: milliók kedvence drámai balesetben vesztette életét

Az amerikai művész, Oliver Tree is életét vesztette abban a helikopter-balesetben, ami Rio de Janeiróban történt június 14-én, vasárnap. A zenész holttestét a város délnyugati kerületében találták meg. Az áldozatok között volt még Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, valamint a két pilóta, Alexandre Souza és Charles Marsillac.

Gyászol a zenei világ: elhunyt Oliver Tree (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Helikopter-balesetben vesztette életét Oliver Tree

A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított a tragikus baleset ügyében, és helyszíni vizsgálatot rendelt el. A rendőrség mellett a helyi tűzoltóság csapatai is a helyszínen dolgoztak. A brazil légierő közleményt adott ki, melyben ez áll:

„A helyszíni vizsgálat során képzett és akkreditált szakemberek speciális technikákat alkalmaznak az adatok gyűjtésére és megerősítésére, a bizonyítékok megőrzésére, a repülőgépeken okozott vagy azok által okozott károk előzetes ellenőrzésére, valamint a nyomozáshoz szükséges egyéb információk összegyűjtésére.”

Oliver Tree barátja, a holland DJ és producer Oliver Heldens egy Tokióban készült fotót tett közzé a duóról, így adózva elhunyt barátja emléke előtt. Heldens így írt: „Nem tudom elhinni... Nyugodj békében, testvér, egyedülálló voltál, és nagyon fogsz hiányozni, Oliver Tree. Találkozunk egy másik életben.”

Oliver Tree, aki olyan dalairól ismert, mint a Miss You és a Life Goes On, a The World's First Tour keretében turnézott Dél-Amerikában. Szívszorító halála előtt pár nappal még São Paulóban lépett fel, és július 1-jén Lisszabonban, Portugáliában folytatta volna a fellépéseit.

Alig 17 évesen vált először ismertté, amikor Tree művésznéven együttműködött Skrillexszel és a Zeds Deaddel. Három évvel később megjelent első független albuma, a Spilling Branches, és csatlakozott az Irony nevű zenekarhoz, ahol énekesként és gitárosként tevékenykedett.

Korai sikerei ellenére az előadó úgy döntött, hogy szünetet tart a karrierjében, és beiratkozott a California Institute of the Arts-ra, ahol zenetechnikát tanult. 2016-ban Tree visszatért a zenei színtérre, és a Forget It című dalban együttműködött Getterrel.