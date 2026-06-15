„Szomorú voltam” – a Horrorra akadva szőke bombázója így gyászolta a házasságát

A 49 éves Anna Farist a Variety magazinnak adott interjújában arról kérdezték, mekkora médiafigyelem övezte 2018-as szakítását a Marvel-sztárral. Ez nem egy olyan téma, amiről korábban nyíltan beszélt a nyilvánosság előtt, így a megjegyzései egyszerre voltak üdítőek és tanulságosak.

Anna Faris (Fotó: Melinda Sue Gordon SMPSP)

Anna Faris a válásáról és a nyugdíjba vonulásáról is beszélt

„Szomorú voltam. Szomorú – válaszolta Faris. – Úgy érzem, elég bátorságom volt, hogy önmagam legyek, és próbáltam óvatos lenni azzal, hogy mennyire szivárog be a témába Hollywood, de most, hogy 26 éve a hírnév spektrumán mozgok, naiv lennék azt gondolni, hogy ez nem formálta azt, aki vagyok. De, a francba… ez a mindenbe beleszólás… Szerencsés vagyok, hogy akkoriban volt egy podcastem” – vallotta be kendőzetlenül a Horrorra akadva-filmek, a Tökös csaj és A házinyuszi sztárja.

„A podcast sokat segített nekem abban az időben, és elgondolkodtatott: tudom, hogy boldog lehetnék, ha írhatnék, mert mindig is szerettem ezt, és talán ez egy módja a pénzkeresésnek. Gondolkoztam erről mint a nyugdíjba vonulás egy változatán. De most úgy érzem, hogy a lehetőségek bőségesebbek, mint valaha! Egyszerűen elönt a hála” – mondta Anna Faris, aki újra Cindy Campbellt alakította a Horrorra akadva idén nyári folytatásában.

Faris és Pratt a Take Me Home Tonight című vígjátékdráma forgatásán találkoztak, amelyben Wendy Franklin és Kyle Masterson szerelmét vitték vászonra.

Két évvel később összeházasodtak Balin, Indonéziában. 2017 végén azonban Chris Pratt válókeresetet nyújtott be kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva, és Jack fiuk közös felügyeleti jogát kérte.

Azóta Faris újra rátalált a szerelemre az operatőr Michael Barrett oldalán, aki azóta már a férje lett, Pratt pedig összejött Arnold Schwarzenegger lányával, Katherine-nel – írja a LADbible.