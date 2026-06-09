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Szén-monoxid-mérgezést szenvedett a Horrorra akadva-filmek szőke sztárja

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Megdöbbentő részletek derültek ki. A Horrorra akadva-filmek szőke sztárja mellett további áldozatokat is találtak.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 11:30
szén-monoxid-mérgezés színésznő sztár

Megrázó élményt osztott meg nemrég Anna Faris. A Horrorra akadva-filmek sztárja egy podcastinterjúban beszélt arról, hogy néhány évvel ezelőtt a családjával együtt súlyos szén-monoxid-mérgezést szenvedett.

A Horrorra akadva-filmek színésznője rosszul lett a szén-monoxid-mérgezés során
A Horrorra akadva-filmek színésznője rosszul lett a szén-monoxid-mérgezés során 
Fotó: Voronaman Shutterstock/Képünk illusztráció

A Horrorra akadva-filmek sztárja családjával nyaralt, amikor megtörtént a baj

A színésznő elárulta, hogy a mérgezés még 2019-ben történt, amikor a hálaadási ünnepeket a Tahoe-tó közelében töltötték egy bérelt házban. Anna Faris a Happy Sad Confused című podcast vendégeként idézte fel a történteket, bár a folyamatban lévő jogi ügyek miatt nem árulhatott el minden részletet.

A színésznő arra figyelmeztetett, hogy a szén-monoxid különösen veszélyes, mivel sem szaga, sem íze nincs, így az emberek gyakran észre sem veszik, hogy mérgező gázt lélegeznek be.

Faris férjével, Michael Barrett operatőrrel és családtagjaival tartózkodott a házban, amikor többen rosszul lettek. Elmondása szerint az édesapja később a sürgősségi osztályra ment, ahol az orvosok megvizsgálták a szén-monoxid-szintjét. A család több tagjánál is aggasztó tünetek jelentkeztek, és volt, aki elvesztette az eszméletét.

A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan és íztelen gáz. Amennyiben nagy mennyiségben kerül a levegőbe, a belélegzése rendkívül veszélyessé válhat.

A gáz a vérben kiszorítja az oxigént a vörösvértestekből, így a szervezet létfontosságú szervei nem jutnak elegendő oxigénhez. Ez súlyos szövetkárosodáshoz vezethet, szélsőséges esetben pedig halálos kimenetelű is lehet.

A mérgezés korai tünetei közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a hányinger, a fáradtságérzet, a gyengeség és a mellkasi fájdalom. Súlyosabb esetekben az érintett elveszítheti a mozgáskoordinációját, zavartság léphet fel, hányás jelentkezhet, majd eszméletvesztés, görcsrohamok és végül légzésleállás is bekövetkezhet. A szakemberek éppen ezért rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a fűtőberendezések megfelelő karbantartása és a szén-monoxid-érzékelők használata életet menthet – írja az Unilad.

Ha elmúltál 18 éves, akkor nézd meg a szén-monoxis-mérgezést túlélt Anna Faris legújabb Horrorra akadva című filmjének az előzetesét:

 

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