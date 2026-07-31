A tartós stressz több szervet is veszélyeztethet

A stressz és a magas vérnyomás gyakran kéz a kézben jár: feszült helyzetben a szervezet természetes válasza, hogy felgyorsul a pulzus és emelkedik a vérnyomás. A magas érték sokszor tünetmentes, ezért az érintett nem feltétlenül veszi észre a változást.

A stressz gyorsan megemelheti a vérnyomást.

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A stressz és a magas vérnyomás kapcsolata: ezért ugrik meg az érték

Feszültség hatására működésbe lép a szimpatikus idegrendszer, és a szervezet stresszhormonokat, köztük kortizolt szabadít fel. Ez a „küzdj vagy menekülj” reakció része, amely átmenetileg megemelheti a pulzust és a vérnyomást.

Egy korábbi kutatás 412 felnőtt stresszhormonszintjét vizsgálta. Azoknál, akiknek a vizeletében kimutathatók voltak ezek a hormonok, a következő hat-hét évben nagyobb eséllyel alakult ki magas vérnyomás. A magas kortizolszint pedig 11 éven belül 90 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri kockázattal társult.

A stressz ráadásul olyan szokásokhoz is kapcsolódhat, amelyek tovább növelhetik a vérnyomást. Ilyen lehet az egészségtelen étrend, a mozgáshiány, a dohányzás vagy a megszokottnál több alkoholfogyasztás.

A krónikus stressz hatása hosszabb távon is jelentkezhet

A tartós stressz fokozhatja az érösszehúzó idegrendszeri hatásokat, ronthatja az erek tágulási képességét, és elősegítheti az alacsony fokú gyulladásos folyamatokat. Hosszabb távon mindez hozzájárulhat az érfalak rugalmasságának csökkenéséhez és növelheti a tartósan magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

A stressz és magas vérnyomás hosszabb távon a szívet, az agyat, a vesét és a szemet is terhelheti. Éppen ezért nem árt komolyan venni a rendszeres vérnyomásmérést, különösen akkor, ha a családban már előfordult magas vérnyomás.

Ezek a stresszkezelő technikák segíthetnek

A meditáció, a jóga, a tudatos jelenlét és a légzőgyakorlatok valamennyit csökkenthetnek a vérnyomáson. Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek önmagukban nem feltétlenül oldják meg a problémát.

A stressz és magas vérnyomás kapcsolatát azért is nehéz felismerni, mert a magas vérnyomás gyakran nem okoz tünetet. A rendszeres orvosi ellenőrzés ezért fontos, családi érintettség esetén pedig érdemes személyre szabott tanácsot kérni egy egészségügyi szakembertől.

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