Döbbenetes, milyen körülmények között élt Budapesten Petőfi és Szendrey Júlia - mutatjuk az első közös otthonukat

A Dohány utca nyüzsgő forgatagában ma kevesen gondolnak arra, hogy a 16-os szám alatt ház állt (ugyan nem a jelenlegi formájában), amelynek falai között a magyar történelem és irodalom két ikonikus alakja, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kezdte meg közös életét. Az 1838-as pesti árvíz után újjáépített Schiller-ház nem csupán egy polgári bérház volt a sok közül: innen indultak rendszeresen a Pilvax kávéház felé azok a fiatalok, akik később márciusi ifjakként vonultak be a történelembe. Mutatjuk ezt az épületet!

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia első közös otthona ebben a budapesti házban volt Fotó: MW

A mai épület már nem úgy néz ki, mint akkor, amikor Petőfiék itt laktak, ám a hely szelleme ma is különleges. Az utcáról szemlélve nehéz elképzelni, hogy itt élt az a fiatal házaspár, amelynek története a magyar nemzeti emlékezet része.

A házon emléktábla áll Fotó: MW

Petőfi még az esküvő előtt kérte meg jó barátját, Egressy Gábort, hogy keressen számára megfelelő lakást Pesten. A költő ekkor már nem egyszerű albérletet szeretett volna, hanem olyan otthont, amely méltó lehet egy családalapítás előtt álló házaspárhoz. Az elvárások nem voltak szerények: legalább három tiszta, világos szobát szeretett volna, lehetőleg utcai kilátással, jó levegővel és megfizethető bérleti díjjal. Egressy később levelében panaszkodott is a feladat nehézségére, hiszen a megfelelő lakás megtalálása korántsem bizonyult egyszerűnek - írta meg a lakáskeresés történetét a Pestbuda.hu.

Végül a Dohány utcai Schiller-ház első emeleti lakása lett a befutó. A lakás mai szemmel nézve nem számított fényűzőnek, de egy középosztálybeli polgári család számára kifejezetten kényelmesnek mondható volt. A bejárati ajtó egy előszobába nyílt, ahonnan három irányba lehetett továbbhaladni. A központi helyiség egy kisebb, utcára néző szoba volt, amelyet ebédlőként használtak. Innen lehetett belépni a két nagyobb, kétablakos utcai szobába.

A lakás az első emeleten volt Fotó: MW

Az egyik szobát Jókai Mór bérelte ki, aki nemcsak barát, hanem egy ideig lakótárs is volt. A másik nagyobb helyiség Petőfiék nappalija, dolgozószobája és fogadószobája volt egyben. Ehhez kapcsolódott az úgynevezett alkofen, egy ablak nélküli hálófülke, ahol a házaspár aludt. A lakás mérete még túl nagynak is bizonyult számukra, ezért döntöttek úgy, hogy az egyik szobát kiadják Jókainak. Ez anyagilag sem jött rosszul, hiszen a lakás végül a tervezettnél jóval többe, évi 650 váltóforintba került.