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Ritka betegség miatt nem tudta feleségét teherbe ejteni a férj. „Azt mondta, ha akarom, elhagyhatom”

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Éveken át próbálkoztak, de nem jártak sikerrel. Végül kiderült, hogy az ok a férfimeddőség.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 13:00
meddőség gyermekvállalás házaspár

Férfimeddőség okozott nehézséget egy házaspárnak a gyermekvállalásban. Éveken keresztül reménykedtek abban, hogy szülőkké válhassanak, amíg egy nap egy vizsgálat fel nem fedte a szomorú igazságot, miszerint a férj az, aki a meddő s nem pedig a feleség.

Kevés szó esik a férfi meddőségről, pedig sokaknál okoz problémát a gyermekvállalásnál
Kevés szó esik a férfimeddőségről, pedig sokaknál okoz problémát a gyermekvállalásnál
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A férfimeddőségre hívja fel a figyelmet egy házaspár 

Számos pár küzd meddőséggel, amely nem csak a nőket érinti. Jenna ls Shaun Greenaway története sem különbözik azokétól, akik évek óta próbálkoznak a gyermekvállalással. A pár 2013-ban házasodott össze, évekkel később pedig megpróbálkoztak a gyermekvállalással, azonban sikertelenül jártak a próbálkozásaik.  

Kivizsgálásokra jártak, melyek során kiderült, hogy bár Jennával minden rendben van, Shaunnál azonban egy ritka betegséget, az azoospermiát diagnosztizálták, amely azt jelenti, hogy a férfinek egyáltalán nincs spermium az ondójában. 

„Azt mondták, nulla spermium. Nem tudtuk, ez mit jelent a jövőnkre nézve” – mondta Jenna. A diagnózis híre Shaunt viselte meg a leginkább Jenna szerint. 

Úgy érezte, nem férfi, és nem tudja megadni azt, amit kellene. Azt is mondta, ha akarom, elhagyhatom.

Később kiderült, hogy a betegséget egy korábbi mumpszfertőzés okozhatta. A pár gyakorlatilag mindent kipróbált, többféle kezeléseken vettek részt, de egyik sem hozott sikeres eredményt. „Amikor közölték, hogy nem sikerült, teljesen összetörtünk” – emlékezett vissza Jenna. 

Sok próbálkozás után végül megtörtént a várva várt csoda 

A pár végül úgy döntött, hogy az örökbefogadás helyett a donorsperma mellett döntöttek. A lombikprogram során azonban újabb nehézségekbe ütköztek, egészségügyi komplikációk és a járvány nehezítették meg a pár dolgát. „Nagyon magányos időszak volt, ráadásul sokan azt hitték, velem van a probléma” – idézte fel Jenna a nehéz időszakot. 

A sikeres beültetés végül 2020 júniusában megtörtént, és Jenna végül várandós lett, majd ikreknek adott életet, akik 2021 februárjában jöttek világra és a Ray és Evelyn nevet kapták. Jenna szerint a szülőség nem a genetikáról szól, ugyanis Shaun remek apuka. 

Shaun fantasztikus apa, mert a szeretet és a nevelés számít igazán.

Ma már mindketten a férfimeddőség tudatosításán dolgoznak, és Shaun a közösségi médiában is megosztja a tapasztalatait, s társalapítója lett a Male Fertility Hub nevű támogató közösségnek, amely a Shaunhoz hasonló férfiaknak segít – áll a PEOPLE magazin cikkében

 

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