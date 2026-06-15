Ritka betegség miatt nem tudta feleségét teherbe ejteni a férj. „Azt mondta, ha akarom, elhagyhatom”

Férfimeddőség okozott nehézséget egy házaspárnak a gyermekvállalásban. Éveken keresztül reménykedtek abban, hogy szülőkké válhassanak, amíg egy nap egy vizsgálat fel nem fedte a szomorú igazságot, miszerint a férj az, aki a meddő s nem pedig a feleség.

Kevés szó esik a férfimeddőségről, pedig sokaknál okoz problémát a gyermekvállalásnál

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A férfimeddőségre hívja fel a figyelmet egy házaspár

Számos pár küzd meddőséggel, amely nem csak a nőket érinti. Jenna ls Shaun Greenaway története sem különbözik azokétól, akik évek óta próbálkoznak a gyermekvállalással. A pár 2013-ban házasodott össze, évekkel később pedig megpróbálkoztak a gyermekvállalással, azonban sikertelenül jártak a próbálkozásaik.

Kivizsgálásokra jártak, melyek során kiderült, hogy bár Jennával minden rendben van, Shaunnál azonban egy ritka betegséget, az azoospermiát diagnosztizálták, amely azt jelenti, hogy a férfinek egyáltalán nincs spermium az ondójában.

„Azt mondták, nulla spermium. Nem tudtuk, ez mit jelent a jövőnkre nézve” – mondta Jenna. A diagnózis híre Shaunt viselte meg a leginkább Jenna szerint.

Úgy érezte, nem férfi, és nem tudja megadni azt, amit kellene. Azt is mondta, ha akarom, elhagyhatom.

Később kiderült, hogy a betegséget egy korábbi mumpszfertőzés okozhatta. A pár gyakorlatilag mindent kipróbált, többféle kezeléseken vettek részt, de egyik sem hozott sikeres eredményt. „Amikor közölték, hogy nem sikerült, teljesen összetörtünk” – emlékezett vissza Jenna.

Sok próbálkozás után végül megtörtént a várva várt csoda

A pár végül úgy döntött, hogy az örökbefogadás helyett a donorsperma mellett döntöttek. A lombikprogram során azonban újabb nehézségekbe ütköztek, egészségügyi komplikációk és a járvány nehezítették meg a pár dolgát. „Nagyon magányos időszak volt, ráadásul sokan azt hitték, velem van a probléma” – idézte fel Jenna a nehéz időszakot.

A sikeres beültetés végül 2020 júniusában megtörtént, és Jenna végül várandós lett, majd ikreknek adott életet, akik 2021 februárjában jöttek világra és a Ray és Evelyn nevet kapták. Jenna szerint a szülőség nem a genetikáról szól, ugyanis Shaun remek apuka.

Shaun fantasztikus apa, mert a szeretet és a nevelés számít igazán.

Ma már mindketten a férfimeddőség tudatosításán dolgoznak, és Shaun a közösségi médiában is megosztja a tapasztalatait, s társalapítója lett a Male Fertility Hub nevű támogató közösségnek, amely a Shaunhoz hasonló férfiaknak segít – áll a PEOPLE magazin cikkében.