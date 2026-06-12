Valóra vált az álom: az utolsó pillanatban mondta ki a pár a boldogító igent

Ó, az a boldogító igen! Az eljegyzést követően a legtöbb pár alig várja, hogy végre oltár elé állhasson. Ám néha egy-egy váratlan hír felboríthatja a nagy terveket. Ezúttal is ez történt.

Különleges helyzetben mondta ki a boldogító igent a szerelmespár (Fotó: Forrás: Pexels – Képünk illusztráció!)

Boldogító igen kórházi környezetben

A legtöbb esetben egy pár nem sokkal az esküvő után már a gyermekvállaláson gondolkozik. Szépen lassan megterveznek mindent, ám előfordul, hogy az élet egy kicsit trükközik. Így járt egy ausztrál pár is: ahelyett, hogy görcsöltek volna, a legtöbbet hozták ki a helyzetből. Ennek köszönhetően mindössze 19 óra leforgása alatt összeházasodtak és megszületett a kislányuk.

Antonia Hides és párja Michael Hutchinson június 10-én kelt egybe, 19 órával azelőtt, hogy világra jött volna a kislányuk. Az eredeti tervek szerint június 12-én házasodtak volna össze egy tengerparti ceremónián. A sors azonban mindent felborított, az orvosok ugyanis közölték, hogy Antoniának sürgősségi császármetszésen kell átesnie.

A kórházi dolgozók egyike volt a tanú

A pár nem akart várni, ezért úgy döntött, hogy előrébb hozza az esküvőt, a ceremóniát pedig a kórházban tartja meg. Antonia menyasszonyi ruhában vonult végig a szülészeti osztály folyosóján, miközben a kórházi dolgozók mindent megtettek annak érdekében, hogy meghitté tegyék az eseményt a szokatlan helyszínen.

Amint megtudták, a nővérek nagyon izgatottak lettek. Hoztak virágokat, és mindent széppé varázsoltak

– mondta a menyasszony.

A házasulandó pár tanúinak egyike egy korházi dolgozó, míg másikuk Michael édesanyja lett, a pár 16 éves fia pedig vállalta a gyűrűhordozó szerepét. Az esküvő után alig egy nappal Antonia világra hozta kislányukat, aki koraszülöttként jött a világra. Valóra vált tehát az álom: az utolsó pillanatban, kisbabájuk érkezése előtt mondta ki a pár a boldogító igent. A csöppségnek várhatóan hét héten keresztül kell a kórházban maradnia, hogy megfigyeljék az állapotát. A pár eredeti, tengerparti esküvőjét későbbre halasztotta. „Szeretnénk megtartani, amikor Florence már egészséges és haza is mehet” – mondta az édesanya, akinek szavait a PEOPLE magazin idézte.