Nem mindennapi jó tanács! Tom Hanks elárulta Taylor Swiftnek a hosszú házasság titkát

Tom Hanks hosszú évtizedek óta él boldog házasságban, és sosem titkolta el ennek a receptjét. Most a híres, házasodni készülő Taylor Swiftet látta el tanácsokkal, akiről merész pletykák keringenek, hogy hol tervezik megünnepelni az esküvőjét.

Tom Hanks 38 éve él házasságban, és most a házasodni készülő Taylor Swiftet látta el tanáccsal a házasságát illetően

Fotó: Getty Images for Turner

Tom Hanks humoros tanáccsal látta el Taylor Swiftet

Kevesen mondhatják el magukról ugyanazt, mint Tom Hanks, aki már 38 éve él boldog házasságban feleségével, Rita Wilsonnal. Hollywood ikonikus legendája nem titkolja a hosszú kapcsolat receptjét, ráadásul most a népszerű énekesnőt, Taylor Swiftet is ellátta humoros tanáccsal, aki nemsokára oltár elé áll amerikai futballsztár párjával, Travis Kelcevel.

A Toy Story 5-ik részének világpremierjének bemutatóján, a vörösszőnyegen az E!News kérte meg a színészt, hogy mondjon egy tanácsot, amely segíthet az énekesnőnek a házasságában. Tom Hanks játékosan annyit felelt: „A férfinak vasárnaponként gofrit kell sütnie.”

Taylor Swift gets Tom Hanks, Tim Allen and more to sign her ‘Toy Story’ VHS at movie premiere https://t.co/fz01os4hxP pic.twitter.com/0ZAUOMK1as — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Tom Hanks az animáció egyik főszereplőjének, Woodynak kölcsönzi a hangját immáron 30 éve, és a legújabb rész egyik zenéjét Taylor Swift írta, melyről maga a színész sem tudott hosszú ideig. „Aznap szóltak, amikor megjelent. Azt mondták: »Ma este kilenckor Taylor Swift kiadja a dalát, ami a film végén szól.« Erre én: »Láttam a filmet, és abban nincs Taylor Swift-dal.« »Tudjuk.«” – mesélte.

Hanks viccesen „ördöginek” nevezte, hogy titokban tartották még előtte is a dalt. „Nem bíznak bennünk. Van egy csapat, akik ezekről döntenek, én pedig nem tartozom közéjük. Én csak teszem, amit mondanak.” – mondta.

Taylor Swift nagy titokban mehet férjhez idén nyáron

Taylor Swift dala június 5-én jelent meg hivatalosan és az „I Knew It, I Knew You” címet viseli. A dal az animáció egyik karakteréhez, Jessiehez kötődik, és az újra egyesülés és a hosszú, külön töltött idő utáni találkozás témáját idézi fel.

Taylor Swift nemsokára kimondja a boldogító igent kedvese az amerikaifutball sztár Travis Kelce oldalán. A páros hónapok óta titokban tartja az esküvő részleteit, pontos dátumot sem árultak el, ezzel védve a magánéletüket.