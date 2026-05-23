Vilmos herceg meghívatná magát Taylor Swift esküvőjére

Vilmos herceg meglepő kijelentést tett egy rádióinterjú során, amikor elhintette, hogy szívesen részt venne Taylor Swift énekesnő és kedvese az amerikai futballsztár Travis Kelce közelgő esküvőjén.

Vilmos herceg reménykedik abban, hogy Taylor Swift küld számára meghívót a közelgő esküvőjére

Fotó: Instagram/ The Prince and Princess of Wales

Vilmos herceg még vár a meghívóra

A walesi herceg a brit Heart Breakfast műsorában adott interjút, ahol elmondta, hogy tudomása szerint nagyszabású esküvőre készülnek a szerelmesek, amire még idén nyáron sor kerülhet. A műsorvezetők megkérdezték a herceget, hogy kapott-e meghívót, amire a herceg így reagált:

Erről nem mondhatok semmit. Reménykedem, és biztos vagyok benne, hogy talán érkezik majd meghívás, de majd meglátjuk.

Vilmos herceg elárulta, hogy gyermekei, különösen Sarolta hercegnő nagy rajongói Taylor Swiftnek. „A lányom, Sarolta és Lajos herceg is – bár főleg Charlotte – teljesen odavan Taylor Swiftért. Elmentünk az Eras Tour koncertjére, és fantasztikus volt. Bár messziről néztük, a hangulat annyira erős volt, hogy szó szerint érezni lehetett, ahogy remeg a padló a táncoló tömegtől.” A herceg még 2024 júniusában a születésnapján vett részt az énekesnő The Eras Tour egyik londoni állomásán, ahova György herceg és Sarolta hercegnő is elkísérte a Wembley Stadionba. A koncert után személyesen találkoztak az énekesnővel és vőlegényével a színfalak mögött, amelyről közös szelfi is készült, amelyet az énekesnő az Instagram oldalán osztott meg. „Boldog szülinapot, haver. A londoni koncertek remekül indultak.” - írta a bejegyzésében Taylor Swift.

Régebbre tekint vissza az énekesnő és a herceg "kapcsolata"

Vilmos herceg és Taylor Swift nem először találkoztak, korábban egy emlékezetes jótékonysági eseményen együtt énekeltek a színpadon Bon Jovi társaságában még 2013-ban. Az eseményen hárman adták elő Bon Jovi „Livin’ On a Prayer” című dalát. A herceg később úgy emlékezett vissza a pillanatra, mintha transzba került volna a színpadon.

Meg nem erősített hírek szerint Taylor Swift és Travis Kelce július 3-án mondhatják ki a boldogító igent New Yorkban. A dátum egyáltalán nem lehet véletlen, hiszen Taylor kedvenc ünnepe az amerikai Függetlenség napja, amely július 4-én van, illetve New Yorkhoz is szoros szálak fűzik az énekesnőt. A pár 2023 szeptemberében vállalta fel a nyilvánosság előtt is a kapcsolatukat, két évvel később megtörtént a lánykérés is, amit egy közös Instagram bejegyzésben jelentettek be: „Az angoltanárod és a testnevelő tanárod összefognak házasodni.” - olvasható a Page Six cikkében.