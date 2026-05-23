Hídmosás a Rákóczi hídon – így változik a közlekedés
A délelőtti mosás 13:30-kor fejeződött be, délután pedig 14:30 kezdik takarítani a híd Pestről Budára vezető oldalát. A Rákóczi hídon zárják a tavaszi hídmosási programot. Igyekeznek figyelni, hogy ne akadályozzák a forgalmat.
A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója közleményt adott ki. Az idei tavaszi hídmosási program végső állomása a Rákóczi híd, amelyet ezen a napon, május 23-án 06:30 és 20:00 mosnak át két műszakban. Mutatjuk, mire kell odafigyelni!
Egésznapos mosás a Rákóczi hídon – figyeljünk oda!
Az Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság ma (május 23) hajnalban, 6:30-kor látott neki a Rákóczi híd mosásának a Budáról Pestre vezető oldalon. A második műszak 14:30-kor kezdődik és várhatóan 20:00-ig tarthat. A munkatársak környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológia alkalmazással végzik a mosást, közben egy-egy forgalmi sávot ideiglenesen lezárhatnak.
Az időbeosztással igyekeznek elősegíteni, hogy minél kevésbé akadályozzák a forgalmat. A nap során a járda illetve az egyik sáv szakaszos elkerítésével, útjelzésekkel és terelésekkel folytatják a munkát.
Az FKF egyúttal kéri azokat, akik a hídon ebben az időszakban haladnak át, hogy figyeljenek a munkavégzés idejére, az ideiglenesen lezárt forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársakra. Az FKF kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre.
Ez a hídmosás a tavaszi hídmosási program utolsó fázisa. A BKM FKF Köztisztasági Divízió munkatársai a tavaszi hídmosási program során megtisztították többek között a Dunahidakat, a városligeti Zielinski hidat és a Váralagutat is. Előző éjszaka, május 22-én pénteken pedig a Kőbánya Kispest állomását tisztították meg. Ha ez a szakasz is lezárul, a Rákóczi híd is tisztább lesz.
