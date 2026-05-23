Hatalmas orvos hiba: Nem létező rák ellen kezelték évekig az édesapát

A 41 éves Simon Pearsont többször is kezelték, miután az orvosok azt mondták neki, hogy súlyos fáradtsága egy ritka és gyógyíthatatlan betegség jele. Kiderült azonban, hogy hét éven át felesleges és megterhelő kezelésen esett át, miután az orvosok tévesen diagnosztizálták a végzetes rákkal.

Az orvosok szerint gyógyíthatatlan rákja volt, 7 év után derült ki az igazság

Simon Pearsont a George Eliot Kórházba utalták, ahol magas vörösvérsejtszámot és rendellenes vasértékeket állapítottak meg nála, és polycythaemia vera, egy lassan növekvő vérrák diagnózist állapítottak meg nála. Azt is mondták neki, hogy haemochromatosisban is szenved - egy olyan genetikai betegségben, amely a szervezetben felhalmozódó mérgező vas miatt szervi károsodást okozhat.

Abban a hitben, hogy halálos rákban szenved, Simon, a tű fóbiája ellenére, 42 injekciót tűrt el, hogy vért vegyenek tőle. Csak több mint hét évvel később, egy tavaly júniusi rutinvizsgálat során jelezte egy nővér, hogy aggályai vannak. A vizsgálatok később megerősítették, hogy egyik betegségben sem szenved.

Miután a kórházi alapítvány elismerte kötelességszegését, Simon megtette a jogi lépéseket. Az alapítvány elismerte, hogy a megfelelő ellátás esetén elkerülhető lett volna a 2017 és 2025 között végrehajtott 42 beavatkozás.

Egy különálló betegbiztonsági vizsgálat megállapította, hogy olyan klinikai gyakorlatnak vetették alá, amely kárt okozott az édesapának, és nem találtak orvosi bizonyítékot a diagnózisok alátámasztására. Simon évekig rettegett attól, hogy meg fog halni.

„Évekig jártam ki-be a kórházba, abban a hitben, hogy olyan betegségem van, amely végül a halálomat okozhatja, néha egész éjjel ébren feküdtem, rettegve. Féltem attól is, hogy ez genetikai eredetű, és átadhatom a gyermekeimnek. Magamat hibáztattam és állandóan aggódtam a jövőjük miatt.”

Simon hozzátette, hogy nem volt oka kétségbe vonni azt, amit az orvosok mondtak, hiszen megbízott bennük.

„Még mindig alig tudom elhinni, hogy ilyen sokáig folytatták a felesleges kezeléseket. Ez idő alatt olyan mellékhatásokkal küzdöttem, mint a fejfájás és a fáradtság. Ez rontotta az életminőségemet és a munkaképességemet, és nehezen tudtam eltartani a családomat. Még mindig nehezen tudom feldolgozni, hogy az egész csak egy tévedés volt."