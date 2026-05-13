„Hideg volt a kezem, aztán egy szempillantás alatt megváltozott az életem”

Borzasztó betegség támadta meg a fiatal lányt. A diagnózis megváltoztatta az életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 13:00
Egy skót tinédzser élete egy szempillantás alatt változott meg, miután leukémiát diagnosztizáltak nála. A diagnózis váratlanul érte és felforgatta a mindennapjait.

Leukémia diagnózisa felforgatta az életét Fotó: freepik.com / Illusztráció

A diagnózis megváltoztatta életét

A 19 éves North Lankshire-i Wishaw-ból származó Ayley Crawford-nál 2024. május 23-án leukémiát diagnosztizáltak. A sokkoló diagnózist olyan ártatlan tünetek után kapta, mint a megfázás, leküzdhetetlen arcüreggyulladás, fáradtság és fogyás.

A lány időnként gyengének érezte magát, alig tudott már felállni is, aztán elájult. Végül a Glasgow Caledonian Egyetemen tartott gyakorló ápolói vizsgáján esett össze.

Ayley karján fájdalmas tályog alakult ki, így felhívta orvosát. Az NHS ügyeletén antibiotikumot kapott, amelytől eltűnt a tályog, de háziorvosához azért elment, hogy megtudja mitől ájult el. Az ottani vérvizsgálat fedte fel, hogy akut mieloid leukémiája van, NPM1-FLT3 mutációval. Ekkor fordult meg körülötte a világ.

Elájultam, amikor megmondták, és azonnal az jutott eszembe, hogy meg fogok halni. Azonnal az a kép villant fel előttem, hogy valaki csövekhez kötve fekszik, és azt hittem, én is így fogok végződni.

Ayley-t átszállították a Glasgow-i Betason Rákközpontba, ahol négy kemoterápiás ciklus közül átesett az elsőn, majd tabletta formájában kapta meg a többit. Azt mondja, hogy voltak hányingeres epizódjai és kihullott a haja, de végig pozitív maradt. 2024 novemberében remisszióba került a rákja, de később egy rutinbiopszia során kiderült, hogy visszaesett. Az orvosok közölték vele, hogy őssejt-transzplantációra lesz szüksége.

Egyszerűen lesújtott, hogy úgy éreztem, az a sok munka hiábavaló volt

- idézi szavait a Daily Record.

Találtak egy megfelelő donort, egy 21 éves ausztrál férfit. Ayley szájon át szedhető, járóbeteg-ellátás keretében végzett kemoterápiával készült a transzplantációra, amit bőr alá adott injekciók követtek – ezeket is megkaphatta anélkül, hogy be kellett volna feküdnie a kórházba. 2025 júliusában átesett a transzplantáción, ami sikeres volt, de nehéz következményekkel szembesült a lány. Szinte nem is emlékszik arra az időszakra, de elszigeteltnek érezte magát. 

„Nagyon súlyos mukozitiszem lett – az emésztőrendszert bélelő nyálkahártya fájdalmas gyulladása –, ezért négy hétig nem ettem és nem ittam, ami jelentős fogyáshoz vezetett.”

A lány elvesztette izomtömegét, amit igyekszik azóta is visszaépíteni, majd megkezdte a hosszadalmas felépülési folyamatot édesanyja és barátja, Riley támogatásával. Folyamatosan szorong az újbóli visszaeséstől, de igyekszik jó dolgokra fókuszálni. Szerinte betegsége hozzájárul majd ahhoz, hogy kitűnő ápolónő váljon belőle.

 

