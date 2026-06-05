Hódi Pamela megmutatta ki rabolta el a szívét: „A legragaszkodóbb”
Vele elválaszthatatlanok. Hódi Pamela elárulta az igazságot.
Hódi Pamela új Instagram-bejegyzésében szeretett kutyájáról, Jolánról osztott meg egy meghitt pillanatot követőivel.
Hódi Pamela imádja kutyáját
A fotón a négylábú kedvenc békésen pihen a kanapén gazdája mellett. Az influenszer a képhez rövid, de annál érzelmesebb üzenetet fűzött.
A legkedvesebb, legalkalmazkodóbb, legokosabb, legszebb, legcukibb, legbájosabb, legragaszkodóbb, nekem te vagy a leg-leg minden kiskutya a világon
– írta Pamela.
A bejegyzés rövid idő alatt több mint kétezer kedvelést gyűjtött össze, a kommentelők pedig szintén szeretetteljes üzenetekkel reagáltak. Többen egyszerűen csak annyit írtak, hogy:
Cuki
Mások szívecskékkel és kedves emojikkal fejezték ki tetszésüket. Az egyik kommentelő meglepetésre a fal színéről érdeklődött:
A fal színét meg tudod mondani milyen festék látom hogy nem hófehér és pont ilyet keresek. Köszönöm.
Az elképesztően aranyos Instagam-bejegyzést IDE kattintva tudod megtekinteni.
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