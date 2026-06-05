RETRO RÁDIÓ

Hódi Pamela megmutatta ki rabolta el a szívét: „A legragaszkodóbb”

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Vele elválaszthatatlanok. Hódi Pamela elárulta az igazságot.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 13:40
hódi pamela kutya cuki

Hódi Pamela új Instagram-bejegyzésében szeretett kutyájáról, Jolánról osztott meg egy meghitt pillanatot követőivel.

Hódi Pamela kedvence nem más mint a kutyája.
Hódi Pamela kedvence nem más mint a kutyája.
Fotó: Ripost

Hódi Pamela imádja kutyáját

A fotón a négylábú kedvenc békésen pihen a kanapén gazdája mellett. Az influenszer a képhez rövid, de annál érzelmesebb üzenetet fűzött.

A legkedvesebb, legalkalmazkodóbb, legokosabb, legszebb, legcukibb, legbájosabb, legragaszkodóbb, nekem te vagy a leg-leg minden kiskutya a világon

– írta Pamela.

A bejegyzés rövid idő alatt több mint kétezer kedvelést gyűjtött össze, a kommentelők pedig szintén szeretetteljes üzenetekkel reagáltak. Többen egyszerűen csak annyit írtak, hogy: 

Cuki

Mások szívecskékkel és kedves emojikkal fejezték ki tetszésüket. Az egyik kommentelő meglepetésre a fal színéről érdeklődött: 

A fal színét meg tudod mondani milyen festék látom hogy nem hófehér és pont ilyet keresek. Köszönöm.

Az elképesztően aranyos Instagam-bejegyzést IDE kattintva tudod megtekinteni.

 

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