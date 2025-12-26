RETRO RÁDIÓ

Hódi Pamela: „A szívünket újból megnyitottuk egy új családtagnak”

Nehéz időszakon van túl az influenszer édesanya. Hódi Pamela családja egy új taggal bővült.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.26. 16:00
hódi pamela yolo kutya család

Hódi Pamela nehéz időszakot tudhat a háta mögött. Két kislányt nevelt, miközben párjával a feltételezések szerint különváltak az útjaik.

Hódi Pamela
Hódi Pamela / Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Hódi Pamela a közösségi oldalán karácsonykor alaposan meglepte a követőit. Egy örömhírről számolt be, mégpedig, hogy egy új taggal bővült a családjuk. Egy Yolo, azaz Jolán névre hallgató boston terrier csatlakozott Hódi Pamela családjához.

Korában egy Chloe nevű négylábú vigyázott Pamelára és két kislányára. A négylábú távozásával Pamela úgy gondolta egy darabig nem is lesz új kiskedvencük, de Yolot úgy gondolják, hogy Chloe küldte el hozzájuk.

Íme Hódi Pamela új kutyája


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu