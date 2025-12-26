Hódi Pamela: „A szívünket újból megnyitottuk egy új családtagnak”
Nehéz időszakon van túl az influenszer édesanya. Hódi Pamela családja egy új taggal bővült.
Hódi Pamela nehéz időszakot tudhat a háta mögött. Két kislányt nevelt, miközben párjával a feltételezések szerint különváltak az útjaik.
Hódi Pamela a közösségi oldalán karácsonykor alaposan meglepte a követőit. Egy örömhírről számolt be, mégpedig, hogy egy új taggal bővült a családjuk. Egy Yolo, azaz Jolán névre hallgató boston terrier csatlakozott Hódi Pamela családjához.
Korában egy Chloe nevű négylábú vigyázott Pamelára és két kislányára. A négylábú távozásával Pamela úgy gondolta egy darabig nem is lesz új kiskedvencük, de Yolot úgy gondolják, hogy Chloe küldte el hozzájuk.
Íme Hódi Pamela új kutyája
