Hódi Pamela: „A szívünket újból megnyitottuk egy új családtagnak”

Hódi Pamela nehéz időszakot tudhat a háta mögött. Két kislányt nevelt, miközben párjával a feltételezések szerint különváltak az útjaik.

Hódi Pamela / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Hódi Pamela a közösségi oldalán karácsonykor alaposan meglepte a követőit. Egy örömhírről számolt be, mégpedig, hogy egy új taggal bővült a családjuk. Egy Yolo, azaz Jolán névre hallgató boston terrier csatlakozott Hódi Pamela családjához.

Korában egy Chloe nevű négylábú vigyázott Pamelára és két kislányára. A négylábú távozásával Pamela úgy gondolta egy darabig nem is lesz új kiskedvencük, de Yolot úgy gondolják, hogy Chloe küldte el hozzájuk.

Íme Hódi Pamela új kutyája



