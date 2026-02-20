Fehér lepel és betört kirakatok: hátborzongató bűnügyi fotókon a bűnös Budapest

Az 1970-es évek elején készült fekete-fehér bűnügyi képek ma már hátborzongató kordokumentumok: a fotókon a macskaköves utcákon összetört Trabantok, oldalára borult Moszkvics, fehér lepellel letakart holttestek láthatóak. A Fortepan gyűjteményében akadt olyan eset is, amikor egy ellopott kocsival áttörtek egy családi ház kerítésén.

1971-es bűnügyi fotó Budapestről. Batthyány utca, a lopott Zastava defekt miatt a 22. számú ház kerítését áttörte. A kocsit előtte a Bosnyák tér 4. szám alatti, Szivárvány Áruházba történő betöréskor használták Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.c.10

Akkoriban még híre sem volt légzsáknak, egy rossz mozdulat és máris bekövetkezett a tragédia; de nem csak a balesetek miatt kattogott a fényképezőgép. Az egyik legmegdöbbentőbb felvételen egy parkoló autó árválkodik a ház előtt; pontosabban, ami maradt belőle. A kerekeket kilopták alóla, a kasztnit pedig téglákkal támasztották ki. A hiánygazdaság éveiben egy gumiabroncs, vagy felni kincset ért. Autóra évekig kellett várni, alkatrészhez jutni kész csoda volt, így nem meglepő, hogy a tolvajok az éj leple alatt kihasználták a kínálkozó lehetőségeket.

A fotókon betört kirakatokat és kifosztott boltokat is láthatunk. Akkoriban a legtöbb bolt állami, vagy szövetkezeti kézben volt; az állami tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekményeket pedig különösen szigorúan vették. A rendszer számára ez nemcsak lopás volt, hanem presztízskérdés. De nemcsak a kézzel fogható károkat üldözték: egy „Éljen az új magyar fasiszta mozgalom” felirat a falon már önmagában bűnügynek számított. Az ilyesmit nem egyszerű firkának tekintették, hanem politikai provokációnak, amely miatt komoly eljárás indulhatott.

Nézd meg te is a 70-es években, Budapesten készült bűnügyi fotókat! A Fortepan fotóiból készült galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig: