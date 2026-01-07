RETRO RÁDIÓ

Stílus a hófödte tájon– így öltözködtünk régen, retró galéria

A hó nemcsak a tél szépségét, hanem a divat alakulását is inspirálta a 20. században. A retró képeken végigkövethetjük, hogyan öltözködtek stílusosan az emberek télen, egészen az 1920-as évektől kezdve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 13:30
A hó és a divat kapcsolata jóval több, mint pusztán a hideg elleni védekezés. A 20. század során a téli öltözködés egyszerre tükrözte az adott kor technológiai lehetőségeit, társadalmi elvárásait és esztétikai ideáljait. Retró képgalériánk különösen izgalmas módon idézi meg azt, hogyan formálta a havas környezet a stílust a múlt században. 

A retró téli felvétel a Normafa lejtő mellett készült 1967- ben.
Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ

Retró téli divat - így öltözködtünk rég! 

Az 1920-as években a téli divat még erősen kötődött az eleganciához. A nők hosszú gyapjúkabátokat, prémes gallérokat és kalapokat viseltek, miközben a hóval borított utcák filmszerű hátteret adtak a sétáknak. A praktikum háttérbe szorult, a megjelenés viszont kiemelten fontos volt még a hideg ellenére is. A férfiak vastag posztókabátban és bőrből készült kesztyűben léptek ki a téli városképbe.

Az 1940-es és 1950-es években a funkcionalitás egyre hangsúlyosabbá vált. A háborús időszak és az azt követő évek hatására megjelentek a letisztultabb vonalak, a derékban szabott kabátok és a melegebb, tartósabb anyagok. 

A 1960-as és 1970-es évek hozták el a színek és a játékosság térhódítását. A steppelt kabátok, élénk sapkák és mintás sálak már nemcsak védelmet nyújtottak, hanem az önkifejezés eszközei is lettek. A sídivat és a sportos elemek beszivárogtak a mindennapi viseletbe, miközben a hóval borított hegyvidéki és városi képek igazi életérzést közvetítenek.

A téli divat témájú retró képgaléria nem csupán ruhadarabokat mutat be, hanem történeteket mesél. Megidézi azokat az időket, amikor a téli hideg nem akadály, hanem inspiráció volt, és amikor a havas táj tökéletes díszletként emelte ki a kor stílusát és hangulatát.

Nézd meg a retró képeket az alábbi képre kattintva! 

Téli divat - így öltözködtünk rég!

