Elképesztő, amit Curtisről elárult a felesége

Ez a hét ismét rendhagyó lesz, hiszen dupla duettek is színesítik a TV2 népszerű műsorát. A Nagy Duett 2026 ötödik adásában Macarénára áll össze Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Kovács Áron és Gesztesi Panka, míg a Cotton Eye Joe-ra közösen bulizik majd Komonyi Zsuzsi - Fekete Pákó és Peter Srámek - Gáspár Bea duója. Az éjjel soha nem érhet véget című dalban Soho Party-vá alakul Lengyel Johanna, Schobert Norbi Jr., Curtis és Barnai Judie.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Curtis és Judie házasok (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Most vasárnap az élő show műsorban Peter Srámek és Gáspár Bea ezúttal rockos oldalát mutatja meg a közönségnek, közös kedvencük, az Edda ikonikus slágerével jönnek, de a többi pár is izgalmas duettekkel készül. A Nagy Duett ötödik adásában a veszélyzónából visszatérve Curtis és felesége, Barnai Judie például Korda György és Balázs Klári előtt tiszteleg majd, a Mamma Maria című dallal.

„Mi nagyon jól éreztük magunkat az előző adásban, szerintünk jól sikerült a produkció, amit hallottam Judie részéről, szerintem most volt a legjobb az ének, én meg teljesen felszabadult voltam Anulu szerepében. De a zsűri másképp látta, másképpen értékelte, ezzel nincs is probléma, ők külső szemlélőként másképpen látják a dolgokat” – mondta a TV2 A Nagy Duett videójában az Újpesten felnőtt rapper.

De megyünk tovább, nagyon köszönjük a nézőknek, hogy tovább juttattak bennünket, ez a fontos, hogy itt vagyunk és folytathatjuk ezt az egész őrületet! A következő produkciónk elképesztően menő lesz, mert Korda György és Balázs Klári dalát adjuk elő, amit méltóképpen szeretnénk előadni, reméljük ez a zsűrinek is elnyeri majd a tetszését!

A TV2 kisfilmjében az is kiderül, hogy Curtis felesége a főnök otthon, aki azt is elárulta, hogy felkészülésüket megnehezíti, hogy férje nagyon lusta. Igaz azt is bevallja, hogy van egy dolog, amiben ő sem erős, mégpedig a főzésben, ezért mindig rendelnek. Aztán amikor a dupla duett kerül szóba, a rapper elárulja, hogy rajta kívül mindenki ismeri ezt a dalt, majd viccesen ezt azzal magyarázza, hogy neki tíz év kiesett az életéből.