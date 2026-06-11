Így üzennek a túlvilágról az elhunytak a szeretteiknek

A túlvilág még mindig rejtélynek számít, senki sem tudja, hogy egyáltalán létező jelenségről van-e szó. Abban viszont rengeteg ember egyetért, hogy volt már rá alkalom, hogy egy elhunyt szerettük a halál után is megpróbálta felvenni velük a kapcsolatot. Szakértők szerint erre számos módjuk van, amelyből most megmutatjuk a legsűrűbben előfordulókat.

Számos ember tapasztalt már a túlvilágról érkező üzeneteket az lehunyt szeretteitől

Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

A túlvilágról üzennek a szeretteink, de nem akárhogyan

Számos ember hisz abban, hogy az elhunyt szerettük megpróbálja velük felvenni a kapcsolatot a túlvilágról. Sokan szkeptikusak a témával kapcsolatban, Bill Guggenheim és Judy Guggenheim kutatásai szerint azonban az úgynevezett halálutáni kommunikáció meglehetősen gyakori jelenség.

A 80’-s és a 90’-es években a kutató páros mintegy kétezer embert kérdezett meg a tapasztalataikról, amelyek alapján kiderült, hogy az emberek, milyen formában érzékelik az elhunytak általi kapcsolatfelvételeket. Gyakran látványos jelenségeken keresztül mutatják mindezt be a filmekben - például szellemtáblával vagy titkos üzenetekkel - a valóságban ezzel szemben sokkal hétköznapibb módon kommunikálnak az elhunytak.

A kutatók szerint az amerikaiak 20-40 százaléka, - ami nagyjából 60-120 millió embert érint - tapasztalt már ilyen élményeket, melyeket gyakran stresszes időszakokban, vagy érzelmileg nehéz helyzetekben, esetleg fontos évfordulók idején tapasztalták.

Reményt adnak a látogatások az életben maradt családtagoknak

Leggyakrabban arról számoltak be, hogy egy jelentőséggel bíró dal váratlanul szólalt meg, ismerős illatokat éreztek, villogó fényt tapasztaltak, vagy különösen élénk álmok formájában jelentek meg az elhunyt szeretteik. Emellett arról is beszámoltak a résztvevők, hogy furcsán viselkedtek az elektronikai eszközök, megváltozott a velük élő állatok reakciói, vagy mintha valaki megérintette volna őket.

A kutatók azt mondják, hogy ezek a tapasztalatok közös céllal bírnak:

Az ilyen látogatások, kapcsolatok és jelek célja, hogy vigaszt, megnyugvást és reményt adjanak a hátramaradt családtagoknak és barátoknak

– fogalmaztak. A beszámolókban gyakran szerepeltek olyan “üzenetek”, amik hasonló tartalmakkal bírtak, például: „Jól vagyok”, „Ne aggódj miattam”, „Szeretlek”, vagy egy végső búcsú.