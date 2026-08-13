A horoszkóp szerint ez a nap hozza el neked a szerencsét
Nem minden nap hoz ugyanakkora lendületet, a következő héten pedig minden csillagjegynek lesz egy kiemelt időpontja, amikor érdemes jobban figyelnie a lehetőségekre. A horoszkóp augusztus 17. és 23. között más-más fordulatot jelez, a munkától a szerelemig több területen is.
Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.
Forrás: Kate Rose, The Luckiest Day Of The Week For Each Zodiac Sign From August 17 - 23, YourTango, https://www.yourtango.com/2026399846/zodiac-signs-luckiest-day-august-17-23-2026
A horoszkóp augusztus 17. és 23. között minden csillagjegynek kijelöl egy olyan napot, amikor érdemes különösen odafigyelnie a lehetőségekre. Bár a hét elsőre nyugodtnak tűnhet, több jegynél is olyan változás körvonalazódik, amely a munkában, a magánéletben vagy egy régóta dédelgetett tervben hozhat fordulatot.
Horoszkóp: a Kos szerencsés napja az augusztus 21.
A Kosnak az augusztus 21., péntek lehet a hét legszerencsésebb napja. A Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembenállása arra ösztönözheti, hogy ne érje be valamivel csak azért, mert az könnyebben elérhető. Most az lehet a legfontosabb, hogy átgondolja, mibe fekteti az energiáját. Nemcsak a siker számít, hanem az is, hogy valóban olyan életet építsen, amelyben jól érzi magát.
Bika: augusztus 18-án magában kell bíznia
A Bika szerencsés napja az augusztus 18., kedd. A bolygók állása arra terelheti, hogy végre azt válassza, ami neki jó. Ehhez azonban lehet, hogy csalódást kell okoznia másoknak, vagy el kell engednie egy korábban választott irányt. A horoszkóp most azt üzeni neki, hogy ne mások elvárásai határozzák meg, merre indul tovább.
Ikrek: augusztus 18-án hallgasson a megérzéseire
Az Ikrek számára szintén augusztus 18., kedd lehet a hét kiemelt napja. Bár általában az eszére és a gyors gondolkodására támaszkodik, most a megérzései mutathatják meg a helyes irányt. Nem érdemes minden apró részletet és lehetséges következményt újra és újra végiggondolnia. Olyan lehetőség kerülhet közelebb hozzá, amely első pillantásra akár valószínűtlennek is tűnhet.
Rák: augusztus 21-én rendezheti át a prioritásait
A Ráknak augusztus 21., péntek hozhat fontos felismerést. A Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembenállása arra irányíthatja a figyelmét, ami valóban fontos számára. Ez nem feltétlenül a kötelességekről szól. Elképzelhető, hogy otthon és a munkában is változtatnia kell ahhoz, hogy több hely maradjon arra az életre, amelyet valójában szeretne kialakítani.
Oroszlán: augusztus 20-án a magánélete kerül előtérbe
Az Oroszlán szerencsés napja augusztus 20., csütörtök. A bolygók állása olyan lépésekre ösztönözheti, amelyek elsősorban a személyes életét érintik. Szerelem vagy akár egy távolabbi költözés lehetősége is felmerülhet, miközben egyre világosabban láthatja, mennyit változott az élete az elmúlt évben. Ami most történik, azonban még csak egy új időszak kezdete lehet.
Szűz: augusztus 22-én végre pihenhet
A Szűz számára augusztus 22., szombat lehet különösen kedvező, ugyanis ekkor lép a Nap a jegyébe, és kezdetét veszi a születésnapi időszaka. Most nem feltétlenül az újabb feladatokra vagy a teljesítményre kell hangsúlyt helyeznie. Egy kis pihenés, egy rövid kikapcsolódás vagy akár az is jól jöhet, ha egy időre félreteszi a telefonját, és saját magára figyel.
Mérleg: augusztus 20-án érdemes bátrabbnak lennie
A Mérlegnek augusztus 20., csütörtök lehet a szerencsés napja. Most érdemes teret engednie spontánabb oldalának, és nem mindig mások boldogságát a sajátja elé helyeznie. A bolygók arra ösztönözhetik, hogy kevésbé ragaszkodjon a megszokott szabályokhoz. Bátrabban megmutathatja, mit szeretne valójában.
Skorpió: augusztus 17-én komoly lehetőség érkezhet
A Skorpió számára már augusztus az 17-e, azaz a hétfő hozhat szerencsét. A Jupiter és a Vénusz kapcsolata olyan együttműködés lehetőségét teremtheti meg, amelyet nehéz lenne visszautasítani. Akár egy új vállalkozás elindítása vagy egy állásajánlat is képbe kerülhet. Most arra érdemes figyelnie, ami halad a maga útján, és nem erőltetni azt, amiért folyamatosan küzdenie kell.
Nyilas: augusztus 22-én felfigyelhetnek a tehetségére
A Nyilas szerencsés napja augusztus 22., szombat. A Szűz időszakának kezdetével olyan periódus indulhat számára, amikor a szakmai siker és az elismerés kerül előtérbe. A képességeire olyan emberek is felfigyelhetnek, akik később fontos szerepet játszhatnak a karrierjében. A részletekről azonban nem szabad megfeledkeznie, a szerződéseket és más fontos dokumentumokat érdemes kétszer is átnéznie.
Bak: augusztus 18-án nem kell mindenért megküzdenie
A Baknak augusztus 18., kedd hozhat kedvező fordulatot. A horoszkóp szerint most ideje lehet elengednie azt az elképzelést, hogy minden eredményt csak kemény küzdelemmel és önfeláldozással lehet megszerezni. A bolygók állása arra emlékeztetheti, hogy nem kell lemondania a céljairól, de közben a pihenésnek és az örömnek is helye lehet az életében.
Vízöntő: augusztus 20-án a karrierben jöhet változás
A Vízöntő szerencsés napjaként az augusztus 20., csütörtök szerepel. A bolygók állása a karrierben indíthat el kedvező változásokat, ezért most különösen fontos lehet, hogy ne csak tervezzen, hanem lépjen is. Érdemes nyitottnak maradnia, mert könnyen lehet, hogy éppen egy váratlan lehetőség viszi közelebb ahhoz a sikerhez, amelyre régóta vágyik.
Halak: augusztus 18-án egy ajánlat hozhat fordulatot
A Halaknak augusztus 18., kedd lehet a hét szerencsés napja, hiszen olyan ajánlatot kaphat, amelyre már régóta várt. Most különösen sokat számíthat, hogy ne kételkedjen a saját értékében akkor sem, amikor végre megérkezik valami, amit korábban csak remélt. Elképzelhető, hogy ehhez egy új tervnek vagy teljesen más életútnak is helyet kell adnia.
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