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Meglepő hatása lehet a cottage cheese rendszeres fogyasztásának

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Sokan főként a fehérjetartalma miatt választják, pedig ennél többet is tudhat ez az egyszerű tejtermék. A cottage cheese a dietetikusok szerint a jóllakottságot, az izmok és a csontok támogatását is segítheti, de nem mindenkinek érdemes korlátlanul fogyasztania.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.08.11. 16:00
fehérje sajt egészség

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.
Forrás: Jenn Gonick, Darcy Jacobs The Unexpected Benefits of Eating Cottage Cheese, According to Dietitians, Prevention, https://www.prevention.com/food-nutrition/healthy-eating/a73392771/best-health-benefits-of-eating-cottage-cheese/

 

A cottage cheese egészségügyi előnyei túlmutathatnak azon, hogy egyszerű fehérjeforrás. A dietetikusok szerint fehérjében gazdag, miközben kevés cukrot és szénhidrátot tartalmaz, ráadásul a jóllakottságérzetet is segítheti.

A cottage cheese több szempontból is jó választás lehet.
Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció 

Cottage cheese: nem csak az izmok miatt lehet érdekes

Kalciumot és foszfort is tartalmaz, amelyek szerepet játszanak a csontok egészségének megőrzésében, emellett B12-vitamin, szelén és riboflavin is található benne. Regina Ragone dietetikus szerint minden benne van, amit sokan keresnek egy élelmiszerben: sok fehérje, kevés cukor és szénhidrát.

A cottage cheese napi fogyasztása nem mindenkinek való ugyanúgy

A cottage cheese tejallergia esetén kerülendő, laktózérzékenységnél pedig az egyéni tolerancia számít. Nátriumtartalma viszonylag magas lehet, ezért annak, akinek erre figyelnie kell, érdemes ellenőriznie a címkét. A dietetikusok szerint napi adag is beleférhet, és edzés utáni vagy esti étkezésként is szóba jöhet.

 

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