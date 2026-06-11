Itt az igazság! Ezt teszi az ananász a szervezeteddel

Az ananász, amely egykor luxus élelmiszernek számított az egzotikus gyümölcsök világában, mára olyan elterjedtté vált, mint a paprika vagy a paradicsom. Nagy-Britanniában évente több mint 112 000 tonna friss ananászt fogyasztanak, és az adatok szerint a fogyasztás folyamatosan növekszik.

Az ananász is olyan gyakori már az üzletek polcain, mint a krumpli Fotó: unsplash (illusztráció)

Az ananász jótékony hatással van szervezetünkre

Korábbi felmérések szerint az ananász – amelynek termesztése három évig tart, és valójában több tucat apró, összenőtt gyümölcsből áll – az eper után az ország második legnépszerűbb gyümölcse. És ez nem csak azért van, mert finom az íze – rengeteg egészségügyi előnnyel is jár.

Az ananász jó C-vitamin-forrás, amely támogatja az immunrendszer működését és a bőr egészségét

- mondja a Daily Mail-nek Rob Hobson, okleveles táplálkozási szakértő.

Hozzátette, hogy emellett mangánban is gazdag, amely ásványi anyag elősegíti az energiaellátást, a sebgyógyulást, az anyagcserét és a csontok egészségét.

De nem ez az egyetlen ok, amiért jót tehet, ha néhány darab ananászt beépítünk a napi étrendünkbe. Egy 80 grammos adag ananász 33 kalóriát, 0,3 g fehérjét, 0,2 g zsírt, 8,1 g szénhidrátot, 1,3 g rostot, 128 mg káliumot és 10 mg C-vitamint tartalmaz. Emellett körülbelül 8 g cukrot is tartalmaz, ami az NHS által ajánlott napi 30 g-os mennyiség közel egyharmada.

„A friss ananász C-vitamint és bromelaint tartalmaz, amely egy enzim, amely segítheti az emésztést és a gyulladásokat, bár ez az enzim főként az ananász szárában található” - mondja a szakértő.

Az ananász egyik legnagyobb előnye a magas C-vitamin-tartalma, amelyre szervezetünknek szüksége van az immunrendszer erősítéséhez, valamint a köhögés és a megfázás leküzdéséhez. A bromelain képes lebontani más élelmiszerekben található fehérjéket kisebb építőelemeikre, az aminosavakra és peptidekre. A szakértők szerint azonban ez az enzim okozza azt az egyedülálló bizsergő érzést is a nyelven, amelyet egyesek ananász fogyasztásakor tapasztalnak – ami, hacsak nincs ananászallergiád, nem okoz aggodalmat.

Vannak, akiknél bizsergés jelentkezik a nyelvükön, ha túl sok ananászt esznek.

Gyulladáscsökkentő hatása miatt fájdalomcsillapításra is alkalmas ez a gyümölcs. Egy 2023-as, 53 tanulmányt felölelő áttekintés megállapította, hogy hasznos volt az arcüreggyulladás kezelésében, de – ahogy sokan állítják – nem volt hatékony a szív- és érrendszeri betegségek esetében. Bár elterjedt, hogy mennyire jótékony hatással lehet a bőrre, de ezt a megállapítást érdemes lehet fenntartásokkal kezelni.