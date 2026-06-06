Már csak unokája születését akarja megélni az emésztési bajjal küzdő nő

Ruth Lloyd-Williams egész életében emésztési gondokkal küzdött. A 61 éves walesi üzletasszony gyermekkora óta hasi fájdalmakat, rendszertelen bélműködést és egyéb, irritábilis bél szindrómára (IBS) jellemző tüneteit tapasztalt, ezért hosszú éveken át úgy kezelte panaszait, mint a mindennapjai részét.

Nem szimpla emésztési problémája volt a nőnek.

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Emésztési gondból halálos betegség

A fordulat 2025 februárjában következett be. Ruth egy rutinellenőrzésre jelentkezett a háziorvosánál, miután változást észlelt a bélműködésében. A kolonoszkópiás vizsgálat során egy hat centiméteres daganatot találtak a vastagbelében és rövid időn belül közölték vele, hogy vastagbélrákja van.

Egy hónappal később az orvosok arról tájékoztatták, hogy sztómaműtétre lesz szüksége. Nem sokkal a beavatkozás után újabb rossz hírt kapott: a rák átterjedt a májára is. Ekkor még körülbelül öt év túlélést valószínűsítettek a számára. Ruth ezt követően kemoterápián és sugárkezelésen esett át, valamint 2026 februárjában májműtéten és ablációs kezelésen is átesett. Bár kezdetben biztató eredmények születtek, egy későbbi vizsgálat kimutatta, hogy a daganatok ismét növekedni kezdtek és a máját több áttét is érinti.

2026 tavaszán az orvosok már azt közölték vele, hogy várhatóan csak hónapjai lehetnek hátra. Ruth azonban nem hajlandó elfogadni ezt végleges ítéletként. Legfontosabb célja, hogy megérje unokája szeptemberre várható születését. Jelenleg egy új kezelésben részesül, amit kéthetente infúzió formájában kap, emellett napi rendszerességgel gyógyszereket is szed. Bár a terápia fáradtságot, hányingert, szájüregi problémákat és idegkárosodásos tüneteket okoz, az eddigi eredmények biztatóak.

A nő szerint a pozitív hozzáállás kulcsfontosságú. Úgy véli, nem szabad pusztán statisztikaként tekinteni egy diagnózisra, és mindenkiért érdemes harcolni, ameddig csak lehet. Ruth jelenleg egy könyvön is dolgozik, amelyben saját történetét meséli el. Célja, hogy felhívja a figyelmet a vastagbélrákra, valamint arra, hogy a tartós vagy megváltozó emésztőrendszeri panaszokat mindig érdemes komolyan kivizsgáltatni. Elmondása szerint ma már úgy tekint az életre, hogy nem a napokat kell számolni, hanem a rendelkezésre álló időt kell a lehető legjobban kihasználni, derül ki a Mirror cikkéből.