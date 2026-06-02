„Anya!” - Ez volt a kétéves kisfiú utolsó szava, mielőtt életét vesztette

A kétéves Adelin Florin anyukáját hívta, mielőtt összeesett egy felfújható csúszdán egy családi Satu Mare-i fesztiválon, Romániában. A mentők kétségbeesetten próbálták megmenteni a gyermek életét.

Sokkoló diagnózist közöltek a fesztiválon elhunyt kisfiú orvosai

Fotó: Freepik - illusztráció

„Az utolsó pillanatig játszott” - megrázó tragédia történt egy romániai fesztiválon

A kétéves Adelin vidáman játszott a felfújható csúszdán nővérével és egy másik gyermekkel, amin többször is gond nélkül lecsúszott. Azonban amikor utoljára felmászott a lépcsőn, hogy még egyszer lecsúszhasson, a családja felnézett, amikor azt kiabálta: „Anya!”

A kisfiú ezután hirtelen összeesett, mintha hirtelen elszállt volna belőle minden erő. A mentők a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd a mentőautóban is folytatták a küzdelmet a gyermek életéért, de Adelin szív- és légzésleállást szenvedett, és már nem tudták megmenteni. Május 29-én, péntek este 23 óra körül elhunyt a romániai Satu Mare-i fesztiválon.

A boncolás során fény derült tragikus halálának az okára: Adelin egy ritka és agresszív vesedaganatban szenvedett, amely gyorsan fejlődött ki, és nem okozott tüneteket. A megtört szülők elmondták, hogy a korábbi orvosi vizsgálatok, köztük a hasi ultrahangok sem mutattak ki semmilyen rendellenességet.

Az utolsó pillanatig játszott. Otthon, az utcán vagy alvás közben is megtörténhetett volna. Csak idő kérdése volt...

– nyilatkozta a gyászoló édesapa.

A tragikus eseményt követően a városháza felfüggesztette a fesztiválon található összes felfújható játékot, és lezárta a területet. A hatóságok megerősítették, hogy a berendezések érvényes tanúsítvánnyal rendelkeztek, de ennek ellenére átfogó vizsgálatot indítottak. Az ügyészek emberölés gyanújával nyomozást indítottak a részletek tisztázása érdekében.

A gyermekorvosok szerint az ilyen típusú daganatok gyakran tünetmentesek, és leggyakrabban a két-három éves gyermekeknél fordulnak elő. Camelia Păun orvos elmagyarázta, hogy ezeket a daganatokat gyakran későn észlelik.

Az egészségügyi szakemberek éves szűrővizsgálatokat javasolnak, beleértve vér- és vizeletvizsgálatokat, valamint hasi ultrahangvizsgálatokat kisgyermekek számára, hogy ilyen ritka betegségeket korábban fel lehessen ismerni, számolt be róla a Daily Star.