RETRO RÁDIÓ

Demencia: meglepő eredményre jutott egy friss kutatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Sosem késő fontos döntést hozni az elméd érdekében! Tehetsz a demencia ellen!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 17:30
demencia kutatás dohányzás kockázat

Egy vadonatúj kínai kutatás szerint azok, akik leszoknak a dohányzásról, csökkenthetik a demencia kialakulásának kockázatát. Jöjjenek a meglepő részletek!

demencia
A dohányzásról való leszokás csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Szokj le a dohányzásról és elkerülhető a demencia

Egy kínai egyetem kutatói több mint 32 000 felnőtt 25 éves adatait elemezték, és megállapították, hogy a dohányzással felhagyók körében alacsonyabb a demencia kockázata azokhoz képest, akik továbbra is aktívan dohányoznak.

Az eredményeket a Neurology című folyóiratban tették közzé. A tanulmányi időszak alatt a kutatók 5868 demencia esetet dokumentáltak. Azoknál a résztvevőknél, akik a kutatás ideje alatt szoktak le a dohányzásról, lényegesen alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata, mint a jelenleg is dohányzóknál. 

Előbbieknél a kockázat hasonló mértékű volt, mint azoknál, akik már a tanulmány kezdete előtt letették a cigarettát, illetve azoknál, akik soha életükben nem dohányoztak. A kutatók azt is megállapították, hogy a demencia kockázata annál inkább csökkent, minél hosszabb ideje maradt valaki füstmentes. Akiknél ez az időszak elérte a hét évet, azoknál már megközelítette a soha nem dohányzók szintjét.

Eredményeink arra utalnak, hogy a dohányzás abbahagyása támogathatja a hosszú távú agyi egészséget, de rávilágítanak arra is, hogy az is számít, mi történik a leszokás után

– idézi a New York Post a kutatást vezető Hui Chen szavait.

Egy Harvardon végzett orvos, Zaid Fadul szerint – aki a kutatában nem vett részt – a végeredmények bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a dohányzás elhagyásával megvédhetjük az agy hosszú távú egészségét.

„A dohányzás hozzájárul a krónikus gyulladásokhoz, az oxidatív stresszhez, valamint az agyat ellátó erek károsodásához – és mindezek összefüggésbe hozhatók a kognitív hanyatlással és a demencia kockázatával.”

Fadul szerint az eredményeknek bátorítaniuk kellene azokat a dohányosokat, akik esetleg úgy érzik, hogy már túl késő leszokniuk. Hozzátette, hogy a keringés javulása, a gyulladások csökkenése és a jobb szív- és érrendszeri egészség mind hozzájárulhatnak a kognitív funkciók megőrzéséhez a későbbi életszakaszokban.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kutatásnak vannak korlátai. A kutatók ugyan kapcsolatot véltek felfedezni a dohányzás abbahagyása és a demencia alacsonyabb kockázata között, a tanulmányt nem úgy tervezték, hogy bizonyítsa: a cigaretta letétele közvetlenül megelőzi a betegséget. Más egészségügyi, életmódbeli és környezeti tényezők szintén befolyásolhatták a résztvevők eredményeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu