Demencia: meglepő eredményre jutott egy friss kutatás

Egy vadonatúj kínai kutatás szerint azok, akik leszoknak a dohányzásról, csökkenthetik a demencia kialakulásának kockázatát. Jöjjenek a meglepő részletek!

Szokj le a dohányzásról és elkerülhető a demencia

Egy kínai egyetem kutatói több mint 32 000 felnőtt 25 éves adatait elemezték, és megállapították, hogy a dohányzással felhagyók körében alacsonyabb a demencia kockázata azokhoz képest, akik továbbra is aktívan dohányoznak.

Az eredményeket a Neurology című folyóiratban tették közzé. A tanulmányi időszak alatt a kutatók 5868 demencia esetet dokumentáltak. Azoknál a résztvevőknél, akik a kutatás ideje alatt szoktak le a dohányzásról, lényegesen alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata, mint a jelenleg is dohányzóknál.

Előbbieknél a kockázat hasonló mértékű volt, mint azoknál, akik már a tanulmány kezdete előtt letették a cigarettát, illetve azoknál, akik soha életükben nem dohányoztak. A kutatók azt is megállapították, hogy a demencia kockázata annál inkább csökkent, minél hosszabb ideje maradt valaki füstmentes. Akiknél ez az időszak elérte a hét évet, azoknál már megközelítette a soha nem dohányzók szintjét.

Eredményeink arra utalnak, hogy a dohányzás abbahagyása támogathatja a hosszú távú agyi egészséget, de rávilágítanak arra is, hogy az is számít, mi történik a leszokás után

– idézi a New York Post a kutatást vezető Hui Chen szavait.

Egy Harvardon végzett orvos, Zaid Fadul szerint – aki a kutatában nem vett részt – a végeredmények bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a dohányzás elhagyásával megvédhetjük az agy hosszú távú egészségét.

„A dohányzás hozzájárul a krónikus gyulladásokhoz, az oxidatív stresszhez, valamint az agyat ellátó erek károsodásához – és mindezek összefüggésbe hozhatók a kognitív hanyatlással és a demencia kockázatával.”

Fadul szerint az eredményeknek bátorítaniuk kellene azokat a dohányosokat, akik esetleg úgy érzik, hogy már túl késő leszokniuk. Hozzátette, hogy a keringés javulása, a gyulladások csökkenése és a jobb szív- és érrendszeri egészség mind hozzájárulhatnak a kognitív funkciók megőrzéséhez a későbbi életszakaszokban.