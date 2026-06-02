Meghalt a Twin Peaks sztárja

44 éves korában váratlanul elhunyt Owain Rhys Davies brit színész, akit a legtöbben a Twin Peaks című kultikus sorozatból ismerhettek, ahol Wilson ügynök karakterét formálta meg. A tragikus hírt a sztár családja jelentette be. A művész halála mélyen megrázta a rajongókat, valamint a szórakoztatóipar számos szereplőjét.

Testvére elmondása szerint a Twin Peaks színésze természetes módon vesztette életét (Fotó: Pexels / Pexels)

A színész családja, és testvére, Rhodri Davies közleményben tudatta a szomorú hírt. Mint olvasható, mély fájdalommal értesítik a nyilvánosságot Owain haláláról, amely sokakat váratlanul ért.

Owain szeretete, barátsága és nagylelkűsége határtalan volt.

– fogalmazott a gyászoló testvér.

Rhodri azt is elárulta, hogy egyelőre még vannak tisztázatlan kérdések a haláleset körül, azonban a jelenlegi információk szerint a színész hirtelen, természetes okok miatt és békés körülmények között hunyt el.

A családot mélyen megérintette az a rengeteg részvétnyilvánítás, amely az elmúlt napokban érkezett. Testvére szerint Owain nemcsak a vér szerinti családja számára volt fontos, hanem rendkívül szoros kapcsolatot alakított ki barátaival.

Davies utolsó munkája a La Fantastia című független film volt, amely egy szürreális történeten keresztül a gyász, a képzelet és az emberi élet törékenységének témáját dolgozza fel.

Halálhírére számos ismert művész és kolléga reagált megható üzenetekkel. A skót színésznő, Ruth Connell bevallotta, hogy napok óta képtelen feldolgozni a veszteséget.

Nem látok a könnyeimtől. El sem tudom képzelni, mikor lesz könnyebb! Ez hatalmas veszteség azok számára, akik mérhetetlenül szerették Owaint.

– írta.

Humphrey Ker, az SNL írója és a Welcome to Wrexham sztárja szintén búcsút vett barátjától. „A barátom, Owain meghalt. Váratlanul, és a lehető legrosszabb módon. Borzasztóan fog hiányozni” – fogalmazott.

A Netflix sztárja, Fra Fee „hihetetlenül különleges legendának” nevezte a színészt, aki szerinte valódi fényt jelentett az emberek életében. Tom Rooke színész pedig egyszerűen úgy emlékezett rá, mint „a legszebb emberre”, akivel valaha találkozott – írja a brit Metro.

Owain Rhys Davies 2026. május 27-én hunyt el.