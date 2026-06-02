Dalban vallott szerelmet Vasvári Vivi férje - Megjelent Bodnár Zsigmond első dala

Szerencsésnek mondhatja magát a sztáranyuka. Vasvári Vivi és férje boldog házasságban élnek, amit most Bodnár Zsigmond egy dallal koronázott meg. Az üzletember szerelmes soraiban mondta el, Vivi mellett megtanulta, "a szeretet nem arról szól, hogy valaki kijavítson, hanem arról, hogy hazatalálj."

Dalban vallott szerelmet Vasvári Vivi férje, Bodnár Zsigmond

Fotó: Mediaworks-archív

Dalban vallott szerelmet Vasvári Vivi férje, Bodnár Zsigmond

Megszületett az idei év talán egyik legnagyobb meglepetése, az Ahol Te vagy c. dal, amit Bodnár Zsigmond feleségének, Vasvári Viviennek írt. A dalt a házasságuk évfordulóján osztotta meg az üzletember, amihez az alábbi sorokat írta:

Az első saját dalom, amit a feleségemnek írtam (...) Sokáig azt hittem, hogy az otthon egy hely. Egy ház, egy város vagy egy ország. Az évek során rájöttem, hogy az otthon valójában egy ember (...) Az „Ahol te vagy” nem egy szerelmes dal a tökéletes pillanatokról. Hanem arról az érzésről, amikor valaki mellett végre nem kell bizonyítanod. Nem kell többnek lenned. Elég önmagadnak lenni.

Majd így zárta sorait:

Ezt a dalt annak a nőnek írtam, aki mellett megtanultam, hogy a szeretet nem arról szól, hogy valaki kijavítson, hanem arról, hogy hazatalálj.

A poszt alatt rengeteg magyar celeb fejezte ki gratulációját, miközben boldog évfordulót kívántak a sztárpárnak.

Vasvári Vivi eközben büszkén osztotta meg, el is utaztak egy kicsit ünnepelni és romantikus napokat töltenek el közösen férjével Olaszországban. A közös fotókon pedig sugárzik az összhang és a harmónia.